Oltre 1500 scatti per il concorso “Fotograficamente” del Foto Club Varese

Appuntamento sabato 28 marzo allo Spazio Polifunzionale ACLI per la premiazione e l’inaugurazione dell’esposizione dedicata ai temi del passaggio e della bicicletta nel territorio

Tutto pronto a Varese per il momento culminante di “Fotograficamente”, il concorso fotografico nazionale giunto alla sua terza edizione. Sabato 28 marzo, alle ore 16:00, lo Spazio Polifunzionale ACLI di via Speri della Chiesa Jemoli ospiterà la cerimonia di premiazione ufficiale, accompagnata dall’inaugurazione della mostra che raccoglie il meglio della produzione artistica in gara.

I numeri del successo

L’iniziativa, curata dal Foto Club Varese APS in stretta collaborazione con Acli Arte e Spettacolo Varese, ha fatto registrare un’adesione straordinaria. Sono stati infatti 159 gli autori che hanno deciso di mettersi in gioco, inviando complessivamente ben 1560 opere. Un segnale forte del prestigio che il concorso sta acquisendo a livello nazionale, supportato anche dai patrocini del Comune di Varese e delle federazioni di categoria FIAF e UIF.

Tra porte, passaggi e due ruote

Oltre alle sezioni libere dedicate al colore e al bianco e nero, questa edizione ha visto un interesse particolare per i temi obbligati proposti dall’organizzazione. Grande riscontro ha ottenuto la categoria «La porta, il passaggio», un invito a esplorare simbolicamente e visivamente il concetto di soglia.

Molto partecipata anche la sezione dedicata al territorio, con il tema «La bicicletta in Varese e Provincia», che ha permesso di raccontare il legame tra le due ruote e il paesaggio locale attraverso l’obiettivo dei fotografi.

Mostra e orari di visita

Dopo la cerimonia di sabato, l’esposizione rimarrà aperta al pubblico anche nella giornata di domenica 29 marzo. «Invitiamo la cittadinanza – spiegano gli organizzatori – a visitare la mostra per apprezzare l’alto livello qualitativo delle opere e scoprire come i diversi autori hanno interpretato i temi di quest’anno». L’esposizione sarà visitabile domenica dalle ore 14:00 alle ore 18:00 presso la sede di via Speri della Chiesa Jemoli 9.

Tema libero Colore

1° Premio – Cerrai Roberto – Cascina (PI)

2° Premio – Carniti Maria Teresa – Crema (CR)

3° Premio – Zagolin Sandra – Piove di Sacco (PD)

Tema Libero B/N

1° Premio – Travaglini Dino – Casoli (CH)

2° Premio – Meini Fausto – Fauglia (PI)

3° Premio – Tommi Massimo – Carmignano (PO)

La porta, il passaggio

1° Premio – Montini Giulio – Casnate con Bernate (CO)

2° Premio – Cella Roberto – Chiavari (GE)

3° Premio – Falsetto Massimiliano – Ghedi (BS)

La bicicletta in Varese e Provincia

1° Premio – Biscotti Graziano – Albizzate (VA)

1° Premio – Carimati Susanna – Gazzada (VA)

3° Premio – Mesiti Mariella – Marchirolo (VA)