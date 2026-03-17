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“Oltre il fast fashion”: a Varese un summit per ripensare il futuro dei tessili

Venerdì 27 marzo al Salone Estense esperti, istituzioni e terzo settore a confronto sull'economia circolare. Chiude i lavori l'onorevole Maria Chiara Gadda

Generico 16 Mar 2026

Ridurre, riusare, ripensare. Sono le tre parole chiave che guideranno l’incontro pubblico “Oltre il fast fashion”, in programma venerdì 27 marzo alle ore 18.00 presso il Salone Estense di via Sacco. Un appuntamento cruciale per la città, che arriva proprio nel momento in cui il sistema della raccolta degli abiti usati sta affrontando una profonda riorganizzazione logistica e culturale.

Vestiti usati: anche a Varese il “fast fashion” manda in tilt la raccolta

Il programma e i relatori

L’evento, moderato dal giornalista Mattia Andriolo, vedrà la partecipazione di un parterre di esperti di alto livello per affrontare il tema del tessile sotto diversi profili:

Saluti istituzionali: Apriranno i lavori il sindaco Davide Galimberti e l’assessora Nicoletta San Martino, anima dell’iniziativa.

L’impatto ambientale: La professoressa Carmela Leone (Università dell’Insubria) analizzerà i profili giuridici legati alle microplastiche tessili e al degrado di acque e suolo.

Innovazione e Riciclo: Grazia Cerini, direttrice di Centrocot, illustrerà gli scenari europei dell’ecodesign e le nuove frontiere del riciclo.

Il caso Varese: Matteo Lovatti (Vesti Solidale) entrerà nel dettaglio della raccolta differenziata in città, mentre Don Marco Casale (Pane di Sant’Antonio ODV) porterà l’esperienza sociale della Casa della Carità.

Le conclusioni e la legge “antispreco”
A tirare le fila del dibattito sarà l’onorevole Maria Chiara Gadda, Vice Presidente della Commissione Agricoltura alla Camera e prima firmataria della legge 166/2026 (la cosiddetta legge “antispreco”). Il suo intervento sarà fondamentale per inquadrare le buone pratiche locali all’interno della nuova cornice normativa nazionale che punta a trasformare lo scarto in risorsa.

Una responsabilità condivisa
Il sottotitolo dell’evento parla chiaro: “Una responsabilità di cittadini e aziende per un’economia circolare”. L’incontro punta infatti a sensibilizzare i consumatori varesini su come le scelte d’acquisto quotidiane influenzino non solo l’ambiente, ma anche la tenuta dei servizi di raccolta urbana e il decoro dei nostri quartieri.

L’appuntamento:

Cosa: Convegno “Oltre il fast fashion”

Dove: Salone Estense, Via Sacco 5, Varese

Quando: Venerdì 27 marzo, ore 18.00

Ingresso: Libero e aperto alla cittadinanza

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Pubblicato il 17 Marzo 2026
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