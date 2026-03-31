Oltre sessanta capi d’abbigliamento contraffatti tolti dal mercato a Busto Arsizio

Gli agenti del Nucleo Commercio della Polizia Locale di Busto Arsizio hanno ottenuto la conferma definitiva sulla natura illecita di oltre 60 articoli tra abbigliamento, scarpe e borse che erano stati sequestrati a dicembre all’interno di un’attività commerciale della città. (foto d’archivio)

I periti incaricati hanno esaminato i prodotti prelevati durante i controlli della merce, riportante marchi di particolare richiamo, rivelatasi poi contraffatta nonostante l’accurata realizzazione che poteva trarre in inganno i potenziali acquirenti.

L’operazione era nata dall’osservazione dei colleghi impegnati nel servizio di pattugliamento appiedato nel centro cittadino. Durante i controlli, gli agenti avevano notato alcune anomalie nella gestione dei capi esposti e nella documentazione relativa alla loro provenienza. Le incongruenze riscontrate sul momento avevano spinto il personale del comando di via Molino a procedere con il sequestro cautelativo di tutta la merce sospetta.