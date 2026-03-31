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Busto Arsizio/Altomilanese

Oltre sessanta capi d’abbigliamento contraffatti tolti dal mercato a Busto Arsizio

I periti hanno analizzato la merce prelevata dalla Polizia Locale in un esercizio commerciale durante i controlli dello scorso inverno

polizia locale busto arsizio

Gli agenti del Nucleo Commercio della Polizia Locale di Busto Arsizio hanno ottenuto la conferma definitiva sulla natura illecita di oltre 60 articoli tra abbigliamento, scarpe e borse che erano stati sequestrati a dicembre all’interno di un’attività commerciale della città.  (foto d’archivio)

I periti incaricati hanno esaminato i prodotti prelevati durante i controlli della merce, riportante marchi di particolare richiamo, rivelatasi poi contraffatta nonostante l’accurata realizzazione che poteva trarre in inganno i potenziali acquirenti.

L’operazione era nata dall’osservazione dei colleghi impegnati nel servizio di pattugliamento appiedato nel centro cittadino. Durante i controlli, gli agenti avevano notato alcune anomalie nella gestione dei capi esposti e nella documentazione relativa alla loro provenienza. Le incongruenze riscontrate sul momento avevano spinto il personale del comando di via Molino a procedere con il sequestro cautelativo di tutta la merce sospetta.

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Pubblicato il 31 Marzo 2026
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