Olympic Fringe Festival, rinviato causa meteo. Aggiornamenti rispetto alle nuove date sui social di DoYouLake

Il maltempo stoppa il circo. La tappa conclusiva dell’Olympic Fringe Festival, attesa per sabato 14 e domenica 15 marzo nel centro di Varese, è stata rinviata a data da destinarsi. A fermare la macchina organizzativa nella sua ultima tappa, dopo il seguitissimo tour che ha attraversato tutta la provincia, sono le previsioni meteorologiche avverse previste per il fine settimana, incompatibili con uno spettacolo pensato interamente all’aperto.

La decisione non è stata presa a cuor leggero: il gran finale del festival avrebbe dovuto trasformare piazze e vie della città in un grande palcoscenico urbano diffuso, con performance di circo contemporaneo, parate e installazioni itineranti distribuite tra più postazioni sceniche. Un format che, per sua natura, non ammette ripari: la pioggia avrebbe compromesso non solo la qualità artistica dello spettacolo, ma anche la sicurezza degli artisti coinvolti.

L’Olympic Fringe Festival ha animato la provincia per sette weekend consecutivi, toccando cinque città del territorio, da Saronno a Busto Arsizio, attraversando Gallarate e prima dell’atteso finale a Varese. Un percorso di spettacolo e divertimento, ma anche profondamente culturale avendo come denominatore comune l’arte di strada, capace di coinvolgere moltissime persone con numero davvero positivi in termini di partecipazione.

Il progetto, promosso da Fondazione Varese Welcome e Camera di Commercio di Varese, ha animato le vie e le piazze coinvolte, favorendo il passaggio di migliaia di visitatori lungo i percorsi dell’evento.

L’organizzazione è già al lavoro per trovare una nuova data che restituisca al gran finale le condizioni ideali, preservando intatto il format e la sua dimensione urbana. Per tutti gli aggiornamenti sulle nuove date, il riferimento sono i canali social ufficiali di Varese DoYouLake su Instagram e Facebook, oppure consulta il sito di Doyoulake.