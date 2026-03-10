Openjobmetis a Materia: le offerte di lavoro di questa settimana in provincia di Varese

Ogni settimana Materia si conferma come punto di riferimento per chi è alla ricerca di un’occupazione.Tutti i giovedì pomeriggio, dalle 14.30 alle 18.00, lo sportello Openjobmetis accoglie i candidati offrendo la possibilità di consegnare il curriculum, ricevere orientamento professionale e conoscere le opportunità lavorative attualmente disponibili sul territorio.

Il servizio è gratuito e accessibile senza prenotazione. Consente un confronto diretto con professionisti del settore e permette di esplorare le posizioni aperte non solo in provincia di Varese, ma anche nell’area dell’Alto Milanese.

Per la settimana in corso, tra le offerte segnalate da Openjobmetis e dalle aziende partner figurano:

Addetti/e alle pulizie su turni: tre posizioni aperte in zona Castellanza.

Addetti/e al confezionamento alimentare: tre opportunità disponibili nell’area di Malpensa.

Come candidarsi

Chi è interessato alle opportunità proposte può presentarsi a Materia con il proprio curriculum. Ogni giovedì pomeriggio è infatti presente una responsabile dello sportello Openjobmetis per un primo colloquio conoscitivo e per l’invio delle candidature alle posizioni attive.

Materia ha sede in via Confalonieri 5 a Sant’Alessandro di Castronno. L’appuntamento per informazioni, orientamento e nuove offerte di lavoro è fissato ogni giovedì, dalle 14.30 alle 18.00.