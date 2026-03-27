Openjobmetis, chiudi quella striscia: la “bestia nera” Tortona fa visita a Masnago

C’è una striscia aperta, lunga otto partite, da interrompere a tutti i costi. È quella delle sconfitte consecutive rimediate dalla Openjobmetis contro il Derthona Basket, vera e propria bestia nera dei biancorossi fin dal suo approdo in Serie A. Varese, contro i “Leoni”, ha vinto solo il primissimo scontro diretto nel novembre 2021, con Vertemati in panchina e con una serie di giocatori dimenticati o dimenticabili in campo (23 punti di Anthony Beane, 21 di Jalen Jones, 14 di Trey Kell…); da quella volta solo amarezze, anche nell’anno degli Immarcabili.

E amarissima è stata la sconfitta dell’andata, con Iroegbu stoppato da Biligha a 3″ e 20 centimetri da un’impresa inaspettata che poi non si è compiuta: un altro buon motivo per la squadra di Kastritis per provare a strappare due punti contro una Bertram che attualmente sta “facendo un altro campionato”. I piemontesi sono infatti al quinto posto, a quattro lunghezze dall’accoppiata Venezia-Milano, e salvo disgrazie hanno già prenotato un posto ai playoff dopo aver scalato la Coppa Italia sino alla finale, persa contro l’EA7.

Merito della qualità dei giocatori ma prima di tutto del lavoro di coach Mario Fioretti, che da giovanissimo fece da assistente al leggendario Bobby Knight sulla panchina degli Indiana Hoosiers in NCAA e che poi si è legato per oltre un ventennio all’Olimpia, lasciata a 52 anni per diventare capo allenatore a Tortona. Fioretti però ha davvero tanto materiale di prim’ordine (c’è lo zampino dell’ex varesino GianMaria Vacirca) da mettere in campo a partire dalla coppia di esterni Hubb-Vital a quella di lunghi Gorham-Olejniczak, “raccordata” dal tiratore Baldasso e dall’ex di turno Strautins. E non finisce qui, con Pecchia e Biligha determinanti in difesa e Manjon in regia.

La Openjobmetis arriva da una prova pallidissima, quella di Napoli, talmente brutta che un po’ tutti si attendono un rimbalzo verso l’alto con una ritrovata logica tecnica (a Fuorigrotta non si è visto nulla, a livello di costruzione di gioco) e con un riscatto anche dal punto di vista della determinazione. Qualche spiffero filtrato dal Campus parla di un Kastritis più esigente del solito in allenamento, perché se una battuta d’arresto può capitare, è assolutamente vietato ripeterla. Specie se all’orizzonte c’è un obiettivo da inseguire come i playoff, dichiarato dallo stesso allenatore greco.

«Non c’è alcun motivo per cui la Openjobmetis giochi come a Napoli» ha avvisato coach K, parlando più ai suoi che ai giornalisti o ai tifosi nel classico appuntamento prepartita (QUI l’articolo completo) ed è da qui che tutta Varese vuole ripartire. Anche perchè alla Itelyum Arena tra abbonati, biglietti e promozioni ci si attende un altro bel colpo d’occhio con almeno 4.500 presenti (e forse qualcosa di più). L’ennesima iniezione di fiducia e di affetto verso squadra e società che val bene la rottura di un tabù, lungo otto sconfitte.

LUCI A MASNAGO – Ascolta la puntata di giovedì 26 intitolata “Coach to coach”: ospite in studio Bruno Bianchi, ex vice di Stefano Pillastrini alla Cimberio ed ex responsabile del settore giovanile di Pallacanestro Varese.

DIRETTAVN – Il match della Itelyum Arena sarà raccontato in tempo reale attraverso il consueto liveblog, aperto da venerdì pomeriggio con notizie, curiosità, statistiche e con il sondaggio-pronostico sul match. Poi dalle 17,45 circa di sabato il racconto azione per azione del match. Per accedere al live è sufficiente CLICCARE QUI.

LA CLASSIFICA: (dopo 22 giornate): V. Bologna 38; Brescia* 34; Venezia*, Milano 32; Tortona* 28; Trieste* 22; Reggio Emilia* 20; Trento, VARESE 18; Udine, Napoli*, Cremona 16; Sassari 14; Cantù 12; Treviso* 8.

I NOSTRI PODCAST – Non perdete i nostri appuntamenti con il basket da ascoltare. Domenica alle 11 toccherà al podcast “Dal Parquet“ mentre giovedì alle 14 in diretta su Radio Materia la nuova puntata di “Luci a Masnago“ che poi sarà a sua volta disponibile sulle piattaforme di ascolto. Se volete, abbiamo appena aperto il profilo Instagram di “Luci a Masnago”: lo trovate QUI.

IL BASKET A MATERIA – Martedì 31 marzo alle 21 la sede di VareseNews (via Confalonieri 5, Castronno) ospita un convegno organizzato dal Trofeo Garbosi. Tra gli ospiti: Charlie Recalcati, Federico Danna, Toto Bulgheroni e Paolo Vittori. QUI l’articolo; per prenotare il posto CLICCATE QUI.