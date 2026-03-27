Openjobmetis Varese – Bertram Tortona, la partita in diretta

Il KO di Napoli ha stoppato la risalita in classifica della Openjobmetis che ora deve affrontare un’avversaria che è una vera e propria “bestia nera” per i biancorossi. Nell’anticipo di sabato 28 marzo (ore 18,30) la squadra di Kastritis sfiderà la Bertram Derthona Tortona, quinta forza della Serie A in un incontro molto complicato. VareseNews racconterà l’evento sportivo con la consueta #direttaVN aperta dal venerdì pomeriggio che prevede, dalle 17,45 circa di sabato, la cronaca minuto per minuto.

Il live è offerto da Finazzi Serramenti, Confident, Nicora e Camera Condominiale Varese. La diretta si apre in questa pagina (in basso; attendete qualche secondo per il caricamento) così come la chat per commentare il match insieme a noi. Se ci fossero problemi di visualizzazione, vi consigliamo di CLICCARE QUI.