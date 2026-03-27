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Openjobmetis Varese – Bertram Tortona, la partita in diretta

Anticipo di campionato alla Itelyum Arena dove si gioca sabato 28 dalle 18.30. I biancorossi affrontano una tradizionale "bestia nera". Seguite il match in #direttavn

direttavn basket

Il KO di Napoli ha stoppato la risalita in classifica della Openjobmetis che ora deve affrontare un’avversaria che è una vera e propria “bestia nera” per i biancorossi. Nell’anticipo di sabato 28 marzo (ore 18,30) la squadra di Kastritis sfiderà la Bertram Derthona Tortona, quinta forza della Serie A in un incontro molto complicato. VareseNews racconterà l’evento sportivo con la consueta #direttaVN aperta dal venerdì pomeriggio che prevede, dalle 17,45 circa di sabato, la cronaca minuto per minuto.
Il live è offerto da Finazzi SerramentiConfident, Nicora e Camera Condominiale Varese. La diretta si apre in questa pagina (in basso; attendete qualche secondo per il caricamento) così come la chat per commentare il match insieme a noi. Se ci fossero problemi di visualizzazione, vi consigliamo di CLICCARE QUI.

 

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Pubblicato il 27 Marzo 2026
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