Openjobmetis Varese – Bertram Tortona, la partita in diretta
Anticipo di campionato alla Itelyum Arena dove si gioca sabato 28 dalle 18.30. I biancorossi affrontano una tradizionale "bestia nera". Seguite il match in #direttavn
Il KO di Napoli ha stoppato la risalita in classifica della Openjobmetis che ora deve affrontare un’avversaria che è una vera e propria “bestia nera” per i biancorossi. Nell’anticipo di sabato 28 marzo (ore 18,30) la squadra di Kastritis sfiderà la Bertram Derthona Tortona, quinta forza della Serie A in un incontro molto complicato. VareseNews racconterà l’evento sportivo con la consueta #direttaVN aperta dal venerdì pomeriggio che prevede, dalle 17,45 circa di sabato, la cronaca minuto per minuto.
Il live è offerto da Finazzi Serramenti, Confident, Nicora e Camera Condominiale Varese. La diretta si apre in questa pagina (in basso; attendete qualche secondo per il caricamento) così come la chat per commentare il match insieme a noi. Se ci fossero problemi di visualizzazione, vi consigliamo di CLICCARE QUI.
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