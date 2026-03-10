Varese News

Opera­io precipita da un ponteggio a Ispra: trasportato in elisoccorso a Varese

L’allarme è scattato poco dopo le otto del mattino. I soccorritori della Soreu dei Laghi hanno inviato ambulanza ed elicottero per il trasferimento dell’operaio ferito

09 Mar 2026

Un operaio è rimasto ferito nella mattinata di oggi, martedì 10 marzo, a Ispra, dopo essere caduto da un’impalcatura mentre stava lavorando in una casa in ristrutturazione. L’incidente è avvenuto intorno alle 8.25 in via del Zerto.

Secondo le prime informazioni, l’uomo, un 40enne, sarebbe precipitato da un’altezza di circa 4-5 metri, cadendo al suolo all’interno del cantiere. L’allarme ai soccorsi è scattato poco dopo le 8.00.

I soccorsi sul posto in elisoccorso

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale sanitario. La centrale operativa Soreu dei Laghi ha inviato sul posto un’ambulanza e l’elisoccorso. Dopo le prime cure sul posto, l’operaio è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Circolo di Varese in codice giallo.

Le forze dell’ordine e gli enti competenti stanno effettuando gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e verificare le condizioni di sicurezza del cantiere.

Pubblicato il 10 Marzo 2026
