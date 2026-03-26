«Opportunità, scambi e un ambiente dove stare bene»: gli studenti raccontano l’Ite Tosi di Busto Arsizio

All’Ite Tosi di Busto Arsizio si cresce tra lingue, esperienze internazionali e attività che vanno ben oltre le lezioni. A raccontarlo sono quattro rappresentanti degli studenti, Eleonora Ribolsi, Eleonora Varzan, Elena Mignotte e Daniele Fusco, che descrivono una scuola dinamica, aperta e ricca di opportunità, capace di lasciare un segno anche umano oltre che formativo.

Una scuola aperta al mondo

L’Ite Tosi viene descritto dagli studenti come una realtà «molto avanzata» e attenta a offrire occasioni concrete, soprattutto sul piano internazionale. Gli scambi all’estero e i progetti di mobilità sono tra gli elementi più apprezzati: dal Belgio all’India, fino all’esperienza di studio in Canada, i ragazzi raccontano viaggi che diventano veri percorsi di crescita personale.

«È una scuola ricchissima di opportunità, davvero» – racconta Eleonora Ribolsi, studentessa del quinto anno di Relazioni internazionali – «e anche l’ambiente è positivo: si sta bene e non pesa venire a scuola».

Studio e indirizzi: lingue ed economia protagoniste

Tra gli indirizzi principali spiccano Relazioni internazionali per il marketing e Sistemi informativi aziendali, oltre ad Amministrazione finanza e marketing e, dal prossimo anno, il liceo del Made in Italy.

Le lingue sono uno dei pilastri: fino a dieci ore settimanali tra inglese, francese e spagnolo. Ma non manca l’attenzione all’economia e all’informatica. «Mi sono appassionata molto all’economia e vorrei continuare su questa strada» – spiega Elena Mignotte.

Il carico di studio, raccontano, è gestibile: mediamente tra un’ora e mezza e due al giorno, con picchi più intensi in vista delle verifiche. Un equilibrio che permette anche di mantenere attività sportive e tempo libero.

Il pomeriggio tra teatro e attività extracurriculari

Uno degli aspetti più distintivi del Tosi è l’ampia offerta pomeridiana. Accanto ai corsi di approfondimento, c’è spazio anche per attività artistiche come il teatro musicale.

«Seguo un corso di musical con un professionista del settore» – racconta Daniele Fusco – «e portiamo spettacoli nei teatri cittadini». Tra i titoli messi in scena negli anni: Pinocchio, Alice nel Paese delle Meraviglie e Aladdin.

Le attività extracurriculari si affiancano a una scuola organizzata anche negli spazi: aule tematiche, aree relax e una mensa molto frequentata dagli studenti, considerata uno dei principali punti di ritrovo.

Esperienze che restano: dai viaggi al progetto “Marina di Massa”

Oltre agli scambi internazionali, gli studenti ricordano con entusiasmo alcune esperienze condivise, come il progetto a Marina di Massa: tre giorni senza telefoni per favorire la socializzazione, ripetuti nei momenti chiave del percorso scolastico.

«È un’esperienza molto formativa, si creano legami veri» – spiegano.

Una scuola da rifare

Nonostante l’impegno richiesto e qualche difficoltà iniziale legata all’organizzazione o ai nuovi ritmi, il giudizio complessivo è unanime. Alla domanda se rifarebbero la stessa scelta, la risposta arriva senza esitazioni: «Sì».

Tra i motivi principali, la capacità della scuola di preparare sia all’università sia al mondo del lavoro, offrendo strumenti concreti e una visione internazionale.

L’ex studentessa più conosciuta

Tra gli ex studenti più noti viene citata Marianna Turco, diventata popolare sui social raccontando proprio la sua vita al Tosi. Un esempio di come l’esperienza scolastica possa diventare anche racconto e condivisione.