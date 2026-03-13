Ospedale di Luino, cambia l’accesso: chiusa la portineria per tre giorni
Da lunedì 16 a mercoledì 18 marzo l’ingresso principale di via Forlanini sarà interdetto a pedoni e veicoli per attività di cantiere. Riorganizzati i flussi: utenti e ambulanze passeranno dal lato Pronto Soccorso
Cantieri in movimento all’Ospedale di Luino. Per consentire lo svolgimento di alcuni interventi di manutenzione programmati, l’ASST Sette Laghi ha disposto una modifica temporanea alla viabilità interna e agli accessi della struttura di via Forlanini.
Il cronoprogramma dei lavori
Le limitazioni scatteranno a partire dalle ore 15:00 di lunedì 16 marzo e si protrarranno fino a mercoledì 18 marzo. Durante questa finestra temporale, l’ingresso principale in corrispondenza della portineria sarà completamente chiuso al transito, sia per i pedoni quanto per le auto e i mezzi di soccorso.
La nuova mappa degli ingressi
Per garantire la continuità delle cure e l’accesso ai reparti, l’azienda sanitaria ha predisposto un piano di riorganizzazione dei flussi, distinguendo tra utenza e personale interno:
Pazienti e utenti: dovranno utilizzare il cancello carraio situato sul lato del Padiglione Pronto Soccorso. Questo varco resterà aperto per tutta la durata dell’intervento e fungerà da ingresso e uscita principale sia per le ambulanze che per i pedoni.
Dipendenti e fornitori: l’accesso sarà garantito dal cancello carraio posto sul lato della centrale termica, dedicato esclusivamente al personale e al carico/scarico merci.
L’Azienda ha provveduto a installare la segnaletica provvisoria e ha diffuso una planimetria dettagliata per orientare i cittadini. Nel porgere le scuse per gli inevitabili disagi, la direzione ringrazia gli utenti per la collaborazione durante i tre giorni di cantiere.
