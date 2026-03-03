Ospitaletto Franciacorta – Pro Patria, la sfida in diretta
Tigrotti in campo in Franciacorta dalle ore 18 di martedì 3 marzo: segui e commenta con noi il match in #direttavn
Dopo l’amaro pareggio contro la Virtus Verona allo “Speroni”, la Pro Patria ora va al “Gino Corioni” di Ospitaletto per un’altra partita cruciale per la salvezza contro i padroni di casa dell’Ospitaletto Franciacorta. Seguite l’andamento dell’incontro in diretta con il liveblog di VareseNews che prevede aggiornamenti minuto dopo minuto.
Il live è offerto da Finazzi Serramenti.
