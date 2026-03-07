Varese News

Otto marzo: ingresso gratuito ai Giardini Botanici di Villa Taranto per tutte le donne

Un piccolo gesto per dire grazie a chi ogni giorno porta energia, cura, determinazione e bellezza nella vita di tutti

Tupilani a villa Taranto

Domenica 8 marzo, in occasione della Festa della Donna, i Giardini Botanici di Villa Taranto aprono gratuitamente a tutte le donne.

Un piccolo gesto per dire grazie a chi ogni giorno porta energia, cura, determinazione e bellezza nella vita di tutti. L’8 marzo diventa così un’occasione per regalarsi una pausa speciale: una passeggiata tra i primi colori della stagione, l’aria fresca e spazi capaci di rigenerare mente e pensieri.

«Come la primavera che annuncia nuovi inizi, le donne rappresentano una forza che crea, trasforma e custodisce. I Giardini vogliono celebrare proprio questo: la capacità di far fiorire il mondo, ogni giorno, con sensibilità e coraggio», fanno sapere gli organizzatori.

I Giardini saranno aperti dalle ore 10:00; sarà possibile accedere fino alle 15:00, mentre i cancelli chiuderanno alle 16:00.

L’ingresso gratuito è valido per l’intera giornata.

Pubblicato il 07 Marzo 2026
