Otto marzo: ingresso gratuito ai Giardini Botanici di Villa Taranto per tutte le donne

Domenica 8 marzo , in occasione della Festa della Donna, i Giardini Botanici di Villa Taranto aprono gratuitamente a tutte le donne.

Un piccolo gesto per dire grazie a chi ogni giorno porta energia, cura, determinazione e bellezza nella vita di tutti. L’8 marzo diventa così un’occasione per regalarsi una pausa speciale: una passeggiata tra i primi colori della stagione, l’aria fresca e spazi capaci di rigenerare mente e pensieri.

«Come la primavera che annuncia nuovi inizi, le donne rappresentano una forza che crea, trasforma e custodisce. I Giardini vogliono celebrare proprio questo: la capacità di far fiorire il mondo, ogni giorno, con sensibilità e coraggio», fanno sapere gli organizzatori.

I Giardini saranno aperti dalle ore 10:00 ; sarà possibile accedere fino alle 15:00 , mentre i cancelli chiuderanno alle 16:00 .

L’ingresso gratuito è valido per l’intera giornata.