Otto nascite in un giorno: sala parto affollata all’ospedale di Busto Arsizio lo scorso 27 marzo

Non è stata una novità ma di sicuro un giorno da ricordare per il reparto di Ostetricia dell’ospedale di Busto Arsizio. Il 27 marzo 2026, dall’1.17 alle 22.15, la sala parto ha accolto ben otto nuovi nati in meno di ventiquattro ore: Matteo, Ginevra, Nicolò, Bryan Antonio, Karim, Viola, Melissa e Aurora.

Quattro bimbi e quattro bimbe, come a voler rispettare un equilibrio perfetto in una giornata tutt’altro che ordinaria.

Sette di loro sono nati con parto naturale, uno è venuto al mondo con taglio cesareo programmato. Tutte le gravidanze erano oltre la 34ª settimana: un dettaglio che, nel linguaggio della medicina, significa tranquillità. Mamme e bambini stanno bene.

«I casi in cui nascono così tanti bimbi tutti insieme sono sempre un momento di gioia» ha dichiarato con orgoglio la dottoressa Martina Bianchi, coordinatore della sala parto e process owner del percorso nascita Ospedale-Territorio di ASST Valle Olona. Dietro quella gioia ci sono ore di lavoro, attenzione e dedizione di un’équipe che in quella giornata ha dato il meglio di sé, accogliendo uno dopo l’altro otto piccoli inizi di vita.

Le neo mamme arrivano da un territorio vasto e affezionato all’ospedale bustocco: Gallarate, Olgiate Olona, Busto Arsizio, Cairate e Oggiona con Santo Stefano. Donne diverse, storie diverse, ma tutte unite nello stesso momento irripetibile.

Tra i casi “boom” precedenti i 14 neonati in 24 ore tra il 21 e il 22 luglio 2020 all’ospedale di Gallarate, o i 5 in una sola notte tra il 10 e l’11 aprile 2025 sempre al Sant’Antonio di Gallarate.