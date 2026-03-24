Varese News

Varese Laghi

Padre Volodymyr Misterman conclude il ciclo di incontri quaresimali a Sesto Calende

Terzo e ultimo appuntamento con la rassegna religiosa organizzata al Centro Studi Dell'Acqua: appuntamento venerdì 27 alle 20,45

padre volodymyr misterman

È in programma per venerdì 27 marzo alle ore 20.45 l’ultimo incontro dei cicli Quaresimali a Sesto Calende organizzati nel salone della comunità “Centro Studi Angelo dell’Acqua” in via Indipendenza 7.

Dopo i primi due incontri che hanno visto protagonisti don Claudio Burgio e Mario Soldaini, il ciclo di incontri termina ospitando Padre Volodymyr Misterman sul tema “Il Sale della Speranza”.

Padre Misterman è il cappellano delle Comunità Cattoliche di rito Bizantino a Varese e a Gallarate ed è stato nominato nel 2024 protopresbitero (ovvero vicario di zona) nel distretto pastorale di Milano.

Gli incontri sono organizzati dalla Comunità Pastorale Sant’Agostino di Sesto Calende e ALMA – Crescere al Centro.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 24 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.