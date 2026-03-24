Padre Volodymyr Misterman conclude il ciclo di incontri quaresimali a Sesto Calende

È in programma per venerdì 27 marzo alle ore 20.45 l’ultimo incontro dei cicli Quaresimali a Sesto Calende organizzati nel salone della comunità “Centro Studi Angelo dell’Acqua” in via Indipendenza 7.

Dopo i primi due incontri che hanno visto protagonisti don Claudio Burgio e Mario Soldaini, il ciclo di incontri termina ospitando Padre Volodymyr Misterman sul tema “Il Sale della Speranza”.

Padre Misterman è il cappellano delle Comunità Cattoliche di rito Bizantino a Varese e a Gallarate ed è stato nominato nel 2024 protopresbitero (ovvero vicario di zona) nel distretto pastorale di Milano.

Gli incontri sono organizzati dalla Comunità Pastorale Sant’Agostino di Sesto Calende e ALMA – Crescere al Centro.