Pagelle Pro Patria: lampi di qualità di Tunjov e Desogus, Udoh fermato da Drago
I tigrotti pagano a caro prezzo l'approccio sbagliato e gli errori sottoporta. Pogliano fatica nel duello con bomber Caccavo, Ferri e Desogus si divorano il pareggio ma disputano un buon match
SALA 6,5: con le sue parate evita un passivo più ampio nel primo tempo. È bravo nella ripresa a dire di no a Malotti.
SASSARO 6: preciso nelle chiusure di testa e si fa vedere anche in avanti.
(Mastroianni SV)
MASI 6: una buona prestazione dal punto di vista difensivo. Si fa vedere in avanti soprattutto sui calci piazzati.
POGLIANO 5: spesso in difficoltà nel duello con Caccavo.
(Motolese 6: spezzone senza sbavature).
FELICIOLI 6: nessuna particolare imprecisione in difesa. Si fa vedere in zona offensiva con qualche cross.
(Giudici SV)
TUNJOV 6,5: partita di sostanza con tiri pericolosi e giocate di qualità.
DI MUNNO 6: gestisce bene i palloni e detta i ritmi della squadra.
FERRI 6: nel primo tempo si divora una grande occasione. Per il resto fa una buona partita in entrambe le fasi.
(Frosali 6: entra e dà una mano in fase offensiva).
RENELUS 6: meno ficcante del solito ma è molto abile nel dialogare con i compagni di reparto.
UDOH 6,5: uno dei più pericolosi, fermato dalle parate di Drago.
(Orfei 6: offre spunti interessanti sulla destra).
DESOGUS 6,5: cresce col passare dei minuti e fa vedere le solite giocate di qualità. Peccato per il gol sbagliato nel finale del primo tempo.
ALL. BOLZONI 5,5: la Pro Patria paga l’approccio sbagliato che costa l’immediato svantaggio. Col passare dei minuti la squadra cresce ma non riesce a concretizzare e torna a casa a mani vuote.
Bolzoni: “Regalato i primi 25 minuti, bene nel secondo tempo”
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