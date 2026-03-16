Varese News

Sport

Pagelle Pro Patria: lampi di qualità di Tunjov e Desogus, Udoh fermato da Drago

I tigrotti pagano a caro prezzo l'approccio sbagliato e gli errori sottoporta. Pogliano fatica nel duello con bomber Caccavo, Ferri e Desogus si divorano il pareggio ma disputano un buon match

Pro Patria - Virtus Verona 2-2

SALA 6,5: con le sue parate evita un passivo più ampio nel primo tempo. È bravo nella ripresa a dire di no a Malotti.

SASSARO 6: preciso nelle chiusure di testa e si fa vedere anche in avanti.
(Mastroianni SV)

MASI 6: una buona prestazione dal punto di vista difensivo. Si fa vedere in avanti soprattutto sui calci piazzati.

POGLIANO 5: spesso in difficoltà nel duello con Caccavo.
(Motolese 6: spezzone senza sbavature).

FELICIOLI 6: nessuna particolare imprecisione in difesa. Si fa vedere in zona offensiva con qualche cross.
(Giudici SV)

TUNJOV 6,5: partita di sostanza con tiri pericolosi e giocate di qualità.

Pro Patria sconfitta al “Saleri”, il Lumezane passa 1-0

DI MUNNO 6: gestisce bene i palloni e detta i ritmi della squadra.

FERRI 6: nel primo tempo si divora una grande occasione. Per il resto fa una buona partita in entrambe le fasi.
(Frosali 6: entra e dà una mano in fase offensiva).

RENELUS 6: meno ficcante del solito ma è molto abile nel dialogare con i compagni di reparto.

UDOH 6,5: uno dei più pericolosi, fermato dalle parate di Drago.
(Orfei 6: offre spunti interessanti sulla destra).

DESOGUS 6,5: cresce col passare dei minuti e fa vedere le solite giocate di qualità. Peccato per il gol sbagliato nel finale del primo tempo.

ALL. BOLZONI 5,5: la Pro Patria paga l’approccio sbagliato che costa l’immediato svantaggio. Col passare dei minuti la squadra cresce ma non riesce a concretizzare e torna a casa a mani vuote.

Bolzoni: “Regalato i primi 25 minuti, bene nel secondo tempo”

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Pubblicato il 16 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.