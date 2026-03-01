Pagelle Pro Patria, l’espulsione di Sassaro condiziona la gara, attacco promosso a pieni voti, bene Tunjov al rientro da titolare

Sala 6,5: sui gol è incolpevole; compie diverse parate importanti, come quella nel recupero che, insieme all’intervento di Schiró, evita la sconfitta.

Sassaro 5: compie alcune chiusure puntuali e prova a inserirsi in area avversaria in situazioni offensive. Per contro soffre spesso le scorribande avversarie e lascia la squadra in dieci a causa dell’espulsione che cambia l’inerzia della gara.

Masi 6: partita ordinata, senza particolari sbavature.

Motolese 5,5: partita positiva per la maggior parte del tempo, con diverse chiusure importanti nel primo tempo. Peccato per il contrasto aereo perso in occasione del primo gol di Cernigoi. Mora SV.

Felicioli 5,5: qualche buono spunto in fase offensiva, però dietro spesso lascia a desiderare nei duelli con Bassi e Fanini, che spesso gli prendono il tempo.

Tunjov 6,5: ottima prestazione in tutte le fasi. Offre buoni spunti in avanti e sfiora il gol su punizione nel primo tempo.

Di Munno 6: buona partita in cui detta bene i ritmi della squadra fino all’espulsione.

Ferri 6,5: ottima prestazione soprattutto in fase difensiva. Nel primo tempo è bravo a interrompere un’azione avversaria con una chiusura puntuale in area di rigore. Schiró 6,5: anche se ha pochissimi minuti a disposizione, nel recupero salva sulla linea evitando il possibile 3-2 della Virtus Verona.

Renelus 7: prestazione di grande spessore con buone giocate, come quella in occasione del rigore procurato. Peccato per il gol annullato per fuorigioco. Citterio 6: buon ingresso, pericoloso in contropiede con due occasioni ravvicinate respinte.

Udoh 7: ottima prestazione oltre al gol. Partecipa attivamente alla manovra, portando spesso il pallone e dialogando bene con i compagni. Mastroianni 5,5: non riesce a rendersi pericoloso nel finale.

Desogus 7: peccato per il rigore, che è l’unica pecca in una gara ottima in cui l’ex Cittadella ha messo in evidenza le sue qualità con giocate pregevoli. Pogliano 6: non commette particolari errori e sbroglia diverse situazioni importanti.

Bolzoni 6: partita praticamente perfetta per settanta minuti, poi l’espulsione cambia i piani.