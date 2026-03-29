Pagelle Pro Patria, prima gioia per Citterio, Mastroianni spreca, Tunjov ci prova
Di Munno perde il duello con Tremolada sul primo gol, Schiavone salva sulla linea, Giudici fermato da Cordaro, Renelus poco incisivo
Sala 6: due gol subiti su cui non può fare nulla. Per il resto, una partita senza particolari interventi.
Sassaro 6: si fa vedere spesso con alcune iniziative in avanti. Dietro non commette particolari errori e salva su un tiro di Pala.
Pogliano 5,5: nel finale si perde Meconi, che fa la sponda per il gol di Aidoo.
Motolese 5,5: soffre le iniziative dalla sua parte. Nel primo tempo salva su un tiro di Careccia.
Felicioli 5,5: si fa vedere poco in avanti e commette qualche imprecisione dietro. Citterio 6,5: trova il gol del momentaneo pareggio.
Tunjov 6: offre spunti e passaggi di qualità. Nella ripresa impegna Cordaro con un tiro da fuori.
Di Munno 5: sul primo gol si lascia scappare Tremolada in marcatura. Schiavone 6,5: compie un salvataggio sulla linea che evita il 2-0 della Pergolettese.
Schiró 5,5: fatica ad entrare in partita, si vede poco in avanti. Giudici 6,5: entra bene in partita provando a mettere in difficoltà gli avversari con cross e inserimenti. Solo un miracolo di Cordaro gli nega la gioia del gol.
Renelus 5,5: meno brillante e ficcante del solito. Orfei 6: stavolta schierato a sinistra, prova a farsi vedere con qualche traversone.
Mastroianni 5,5: fallisce due volte l’appuntamento con il gol in situazioni che potevano essere sfruttate meglio. Nel finale propizia il gol di Citterio fornendo l’assist involontario.
Desogus 6: offre spunti interessanti e va vicino al gol nel primo tempo. Udoh 6: impegna Cordaro con un colpo di testa e, di fatto, guadagna il corner che porta al pareggio di Citterio.
Bolzoni 5,5: la squadra paga ancora una volta la scarsa capacità di mantenere un risultato, subendo il 2-1 poco dopo aver trovato il pareggio.
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