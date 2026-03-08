Varese News

Sport

Pagelle Pro Patria: sorpresa Travaglini, Desogus e Tunjov fanno la differenza

Grande prestazione dei tigrotti contro l'Alcione, rovinata dall'episodio controverso nel finale. Udoh lavora per la squadra, Ferri lotto, Felicioli e Sassaro imprecisi

pro patria virtus verona 2026

SALA 6,5: prende un gol su rigore; per il resto conduce una partita senza particolari interventi, facendosi trovare sempre pronto quando è chiamato a bloccare la sfera e nelle uscite alte.

Galleria fotografica

Pro Patria- Alcione 1-1 4 di 30
Caricamento temporaneo per contributo 17729102542972tg9b8on0eq6u
Caricamento temporaneo per contributo 17729102542972tg9b8on0eq6u
Caricamento temporaneo per contributo 17729102542972tg9b8on0eq6u
Caricamento temporaneo per contributo 17729102542972tg9b8on0eq6u

SASSARO 5,5: partita caratterizzata da imprecisioni in fase di costruzione e da alcune sbavature difensive. Motolese SV.

POGLIANO 6: inizio difficile per l’ex Lumezzane, che si fa sorprendere da un inserimento di Bright. Poi, nello sviluppo della gara, migliora dando una mano alla retroguardia a resistere fino al rigore.

MASI 6,5: partita attenta, fatta di anticipi decisivi e chiusure puntuali.

FELICIOLI 5,5: partita non semplice per l’ex Foggia, che commette diverse imprecisioni e gioca per diversi minuti con il peso dell’ammonizione sulle spalle.
(Travaglini 7: la miglior versione stagionale. Oltre al gol dà una mano in difesa e si fa vedere con alcune iniziative ficcanti nei pressi dell’area avversaria).

Pro Patria, che beffa! L’Alcione pareggia su rigore al 98′

TUNJOV 6,5: uno dei più pericolosi della Pro Patria, con alcune conclusioni insidiose. Propizia il gol del vantaggio: è suo il tiro deviato da Agazzi sui piedi di Travaglini.

DI MUNNO 6: detta bene i ritmi della squadra e disputa una gara di grande sacrificio.

FERRI 6,5: prestazione di grande sacrificio sia in copertura sia in avanti.

ORFEI 6,5: dopo pochi secondi crea subito il primo pericolo; per il resto dà una mano dietro e si fa vedere in avanti con continuità.
(Citterio SV).

UDOH 6: partecipa molto alla manovra dei suoi, ma si vede poco in avanti.
(Mastroianni 6: entra e aiuta la squadra a uscire dalla pressione degli ospiti).

DESOGUS 7: solo la traversa e un grande intervento di Agazzi gli negano il gol. Con le sue giocate guadagna falli preziosi e crea costante apprensione alla difesa ospite.
(Renelus 6,5: offre spunti interessanti e ha la palla del 2-0).

ALL. BOLZONI 6,5: grande partita di sacrificio della sua squadra, che deve arrendersi nel finale a un rigore molto generoso per l’Alcione.

Bolzoni soddisfatto: “Nonostante quello che è successo noi ci portiamo a casa la buona prestazione”

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Pubblicato il 08 Marzo 2026
Leggi i commenti

Galleria fotografica

Pro Patria- Alcione 1-1 4 di 30
Caricamento temporaneo per contributo 17729102542972tg9b8on0eq6u
Caricamento temporaneo per contributo 17729102542972tg9b8on0eq6u
Caricamento temporaneo per contributo 17729102542972tg9b8on0eq6u
Caricamento temporaneo per contributo 17729102542972tg9b8on0eq6u

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.