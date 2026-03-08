Pagelle Pro Patria: sorpresa Travaglini, Desogus e Tunjov fanno la differenza

SALA 6,5: prende un gol su rigore; per il resto conduce una partita senza particolari interventi, facendosi trovare sempre pronto quando è chiamato a bloccare la sfera e nelle uscite alte.

Galleria fotografica Pro Patria- Alcione 1-1 4 di 30

SASSARO 5,5: partita caratterizzata da imprecisioni in fase di costruzione e da alcune sbavature difensive. Motolese SV.

POGLIANO 6: inizio difficile per l’ex Lumezzane, che si fa sorprendere da un inserimento di Bright. Poi, nello sviluppo della gara, migliora dando una mano alla retroguardia a resistere fino al rigore.

MASI 6,5: partita attenta, fatta di anticipi decisivi e chiusure puntuali.

FELICIOLI 5,5: partita non semplice per l’ex Foggia, che commette diverse imprecisioni e gioca per diversi minuti con il peso dell’ammonizione sulle spalle.

(Travaglini 7: la miglior versione stagionale. Oltre al gol dà una mano in difesa e si fa vedere con alcune iniziative ficcanti nei pressi dell’area avversaria).

TUNJOV 6,5: uno dei più pericolosi della Pro Patria, con alcune conclusioni insidiose. Propizia il gol del vantaggio: è suo il tiro deviato da Agazzi sui piedi di Travaglini.

DI MUNNO 6: detta bene i ritmi della squadra e disputa una gara di grande sacrificio.

FERRI 6,5: prestazione di grande sacrificio sia in copertura sia in avanti.

ORFEI 6,5: dopo pochi secondi crea subito il primo pericolo; per il resto dà una mano dietro e si fa vedere in avanti con continuità.

(Citterio SV).

UDOH 6: partecipa molto alla manovra dei suoi, ma si vede poco in avanti.

(Mastroianni 6: entra e aiuta la squadra a uscire dalla pressione degli ospiti).

DESOGUS 7: solo la traversa e un grande intervento di Agazzi gli negano il gol. Con le sue giocate guadagna falli preziosi e crea costante apprensione alla difesa ospite.

(Renelus 6,5: offre spunti interessanti e ha la palla del 2-0).

ALL. BOLZONI 6,5: grande partita di sacrificio della sua squadra, che deve arrendersi nel finale a un rigore molto generoso per l’Alcione.