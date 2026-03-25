Palestina e Israele, una frattura tra Est e Ovest: una giornata di studio a Gallarate

“In un’epoca di costruzione e decostruzione della verità, di slogan e precomprensioni pregiudiziali, operare analisi storiche scientificamente e fattualmente fondate e mostrare immagini di realtà rappresenta un antidoto alla diffusione della superficialità delle posizioni, qualunque esse siano. Un dovere è informare, ma ancora di più è sentire di dover essere informati”.

con queste parole il Centro Culturale del Teatro delle Arti di Gallarate propone per la giornata del 27 marzo, dalle ore 9.00 alle 17.00, un seminario di studi geostorici sul tema “Oriente/Occidente – Il caso Israele/Palestina”. Appuntamento di grande qualità, patrocinato dalla Provincia di Varese e con la partecipazione di eminenti rappresentanti dell’Università dell’Insubria di Varese, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dell’ISPI, dell’Archivio Fotografico Italiano e di Pax Christi.

“Davanti all’evoluzione degli scenari di guerra che minacciano gli equilibri mondiali in Medio Oriente, e in particolare fra Israele e i palestinesi, il mondo non solo della formazione scolastica ma anche dei singoli e delle comunità non può rimanere indifferente e privo di strumenti interpretativi fondati su un serio approccio storico e storiografico. L’attuale conflitto, che si è esteso a Libano e Iran ma che per decenni ha coinvolto anche altri Paesi arabi della regione, è il risultato di tensioni politiche e rivendicazioni territoriali che nessun negoziato è riuscito finora a risolvere definitivamente. Le sue radici affondano al termine della Prima guerra mondiale e si sviluppano in fasi di conflittualità, sia aperta sia tragicamente latente, fino alla deflagrazione innescata dall’attentato del 7 ottobre”.

Avvalendosi di esperti del settore e senza la pretesa di offrire facili chiavi di lettura del presente, il corso intende ripercorrere le tappe che hanno portato all’attuale contesto geopolitico attraverso analisi che intrecciano diverse prospettive: da quella storico-storiografica a quella sociale, fino a quella dell’arte documentaristica.

I relatori vantano riconoscimenti internazionali per la loro competenza: Nandino Capovilla (Pax Christi), Enzo R. Laforgia (saggista, ricercatore e docente nei licei), Mattia Serra (research assistant dell’Osservatorio Medio Oriente e Nord Africa, ISPI), Paolo Maria Leo Cesare Maggiolini (docente di Storia e istituzioni dell’Asia, Facoltà di Scienze Politiche, Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano) e Farian Sabahi, professoressa associata dell’Università degli Studi dell’Insubria – Varese e delegata per gli affari istituzionali e diplomatici presso il DISUIT. Sabahi è inoltre attualmente impegnata sui principali media nel commento delle evoluzioni dei conflitti in Medio Oriente.

A partire dal 1917 fino ai giorni nostri, i relatori della mattinata ripercorreranno le tappe di un conflitto nella Striscia di Gaza che non accenna a cessare e che, in parte, le più recenti dinamiche belliche stanno quasi mettendo in secondo piano.

Il pomeriggio sarà dedicato al fotoreportage di guerra, con il contributo dell’Archivio Fotografico Italiano e di Claudio Argentiero, seguito dalla proiezione commentata di “No Other Land”, docufilm di rara intensità che testimonia la drammatica realtà dell’avanzata dei coloni ma anche la possibilità di progetti condivisi tra palestinesi e israeliani. [lefoo id=1865203]

Qui il programma completo

Iscrizioni: newcomm@teatrodellearti.it

Contributo spese e materiali del seminario: 10 euro