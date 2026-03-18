Pan del Chiostro e maritozzi di Punto Rosso Lazzaroni diventano speciali per la Festa del Papà

A Saronno la Festa del papà si celebra anche a tavola, con due proposte speciali firmate Punto Rosso Lazzaroni. In occasione del 19 marzo, lo storico punto vendita cittadino presenta infatti due dolci pensati per rendere ancora più golosa la ricorrenza.

Due dolci dedicati alla Festa del papà

Protagonista è il Pan del Chiostro in una variante inedita al caffè e gianduia, che unisce il gusto intenso del caffè alla dolcezza del cioccolato alle nocciole. Una proposta pensata per chi ama i sapori decisi ma equilibrati.

Accanto a questa novità, torna anche un grande classico rivisitato per l’occasione: il maritozzo della Festa del papà. In questa versione, il dolce viene arricchito da una bagna al caffè e da una doppia farcitura con crema al caffè e crema al mascarpone.

Tradizione e creatività

Le due proposte puntano a coniugare tradizione e innovazione, partendo da ricette conosciute e reinterpretandole con ingredienti e abbinamenti legati al tema della festa. Imprescindibile, come sempre, la qualità delle materie prime e della lavorazione artigianale che caratterizzano la produzione della pasticceria Punto Rosso Lazzaroni.

Un modo per celebrare la Festa del papà con un pensiero dolce, capace di unire gusto e convivialità.