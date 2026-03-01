Paola Reguzzoni a Dubai durante l’allerta missili: “Due esplosioni in cielo, poi le sirene”

Paola Reguzzoni, assessore ai Servizi sociali del Comune di Busto Arsizio, da venerdì si trova a Dubai per una breve vacanza con la famiglia. Nella notte di sabato ha vissuto ore di forte tensione a causa dell’escalation militare che sta interessando l’area.

Questo il racconto che ha inviato nel corso della notte: «Verso le 23.30 ora locale stavamo passeggiando a Dubai Marina abbiamo visto due scie luminose scendere dal cielo seguiti da due esplosioni e poi hanno suonato la sirena. Hanno cominciato tutti a correre fuori dagli edifici. Nel frattempo sono arrivati tre allerta missili sui cellulari che consigliavano di raggiungere edifici sicuri….vai tu a sapere quali sono gli edifici sicuri. Da alcune ore sembra calmo ma stiamo nella hall dell’albergo perché chi ha la camera ai piani alti, ci hanno detto ufficiosamente, che è meglio non stazionare nelle camere. La cosa strana è che qui se fai domande ti sorridono e ti dicono …niente».

La situazione in città viene descritta come delicata ed è sempre Paola Reguzzoni, in una breve conversazione telefonica a descriverci quanto sta accadendo. «Le persone del posto si sono tutte riversate in strada anche lasciando i posti di lavoro. Al momento non sappiamo cosa fare. Abbiamo provato a contattare la Farnesina, ma dopo oltre 35 minuti di attesa abbiamo desistito».

In effetti, anche cercando sui siti ministeriali non ci sarebbero al momento comunicazioni ufficiali dettagliate, mentre in tarda serata è arrivata la notizia anche sui nostri telegiornali che l’aeroporto sarebbe stato colpito e danneggiato in alcune aree, con inevitabili ripercussioni sui collegamenti aerei.

La situazione dell’aeroporto

Intanto dall’ufficio stampa ufficiale di Dubai è arrivata una prima comunicazione attraverso un post su X.

“Dubai Airports conferma che un atrio dell’Aeroporto Internazionale di Dubai (DXB) ha subito danni lievi in un incidente, che è stato rapidamente contenuto. Le squadre di pronto intervento sono state immediatamente dispiegate e stanno gestendo la situazione in coordinamento con le autorità competenti. Quattro membri del personale sono rimasti feriti e hanno ricevuto cure mediche immediate. Grazie ai piani di emergenza già in atto, la maggior parte dei terminal era stata precedentemente evacuata dai passeggeri. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili.”

La nota parla quindi di danni definiti “lievi” e di una situazione sotto controllo, ma conferma il ferimento di quattro addetti e l’evacuazione preventiva di gran parte dei terminal. Restano incerte, al momento, le tempistiche per il pieno ripristino dell’operatività dello scalo.