Parco dei Mughetti, volontari in azione da Origgio a Gerenzano per pulire boschi e aree verdi

Biciclette, bottiglie, sedie, scarpe rotte ma anche polistirolo, pentole e immondizia di ogni genere. C’è davvero di tutto nel “bottino” della giornata ecologica che si è svolta domenica nei comuni del Parco dei Mughetti, dove volontari, amministratori pubblici e responsabilli del parco hanno dato vita ad una mattinata di pulizia dei boschi e delle aree verdi che ha coinvolto numerosi cittadini di tutte le età.

Galleria fotografica Pulizie di primavera nel Parco dei Mughetti 4 di 15

Fin dal mattino, gruppi di volontari si sono ritrovati per contribuire concretamente alla cura del territorio. Armati di guanti e sacchi, grandi e piccoli hanno lavorato fianco a fianco per raccogliere rifiuti e restituire decoro a boschi e spazi naturali del Parco.

Una partecipazione ampia che ha confermato l’attenzione crescente verso i temi ambientali e la volontà di prendersi cura degli spazi comuni.

Alla giornata hanno preso parte anche i volontari del Parco e della Protezione Civile, insieme a diverse associazioni, aziende agricole e imprese impegnate nella gestione dei rifiuti. Un lavoro coordinato che ha permesso di organizzare al meglio le operazioni e garantire il corretto smaltimento di quanto raccolto.

Non è mancato anche un momento conviviale, grazie ai ristori preparati per i partecipanti.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di sensibilizzazione portato avanti dal Parco dei Mughetti, con l’obiettivo di promuovere comportamenti responsabili e rafforzare il legame tra cittadini e territorio. Una giornata che, oltre ai risultati concreti in termini di pulizia, lascia un segnale positivo di collaborazione e attenzione all’ambiente.