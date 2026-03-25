Parco dei Mughetti, volontari in azione da Origgio a Gerenzano per pulire boschi e aree verdi
Tanti cittadini hanno partecipato domenica mattina all’iniziativa di volontariato ambientale nei comuni del Parco contribuendo alla cura di boschi e spazi verdi
Biciclette, bottiglie, sedie, scarpe rotte ma anche polistirolo, pentole e immondizia di ogni genere. C’è davvero di tutto nel “bottino” della giornata ecologica che si è svolta domenica nei comuni del Parco dei Mughetti, dove volontari, amministratori pubblici e responsabilli del parco hanno dato vita ad una mattinata di pulizia dei boschi e delle aree verdi che ha coinvolto numerosi cittadini di tutte le età.
Fin dal mattino, gruppi di volontari si sono ritrovati per contribuire concretamente alla cura del territorio. Armati di guanti e sacchi, grandi e piccoli hanno lavorato fianco a fianco per raccogliere rifiuti e restituire decoro a boschi e spazi naturali del Parco.
Una partecipazione ampia che ha confermato l’attenzione crescente verso i temi ambientali e la volontà di prendersi cura degli spazi comuni.
Alla giornata hanno preso parte anche i volontari del Parco e della Protezione Civile, insieme a diverse associazioni, aziende agricole e imprese impegnate nella gestione dei rifiuti. Un lavoro coordinato che ha permesso di organizzare al meglio le operazioni e garantire il corretto smaltimento di quanto raccolto.
Non è mancato anche un momento conviviale, grazie ai ristori preparati per i partecipanti.
L’iniziativa si inserisce nel percorso di sensibilizzazione portato avanti dal Parco dei Mughetti, con l’obiettivo di promuovere comportamenti responsabili e rafforzare il legame tra cittadini e territorio. Una giornata che, oltre ai risultati concreti in termini di pulizia, lascia un segnale positivo di collaborazione e attenzione all’ambiente.
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