Parità di genere sul lavoro: il comune di Busto Arsizio avvia i circoli di mentorship

Promuovere la parità di genere dai banchi di scuola per creare le basi di un mondo lavorativo all’insegna dell’inclusione consentendo la crescita professionale di tutti abbattendo ogni tipo di disparità. Questi in sintesi gli obiettivi dell’iniziativa “Parità di genere sul lavoro. Circoli di Mentorship” a cura della dalla Consulta Pari Opportunità e promossa dall’Assessorato alle Politiche educative del Comune di Busto Arsizio.

Per gli studenti sono previsti tre incontri in cui le ragazzi e le ragazze potranno conoscersi confrontarsi e quindi ricevere un valido aiuto per crescere meglio e avere validi strumenti per affermarsi nel mondo lavorativo.

L’appuntamento è presso la Sala Tramogge ai Molini Marzoli Massari nei giorni 18 marzo, 1 aprile e 13 maggio, dalle 10.00 alle 12.00, in cui verranno affrontate, rispettivamente, le tematiche relative alla Comunicazione, alla Ristorazione e allo Sport.

Gli studenti, oltre ad avere l’opportunità di scambiare esperienze e accrescere le proprie consapevolezze, potranno con questa iniziativa anche maturare crediti scolastici.

Per iscriversi compilare il form al link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSck8vFD3rtzWFxTOv4qlVq58-UGxg_duKXFMy9gwM6C45BXVg/viewform