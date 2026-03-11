Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Parità di genere sul lavoro: il comune di Busto Arsizio avvia i circoli di mentorship

Tre incontri rivolti agli studenti promossi dall’Assessorato alle Politiche educative a cura della Consulta Pari opportunità: 8 marzo, 1 aprile e 13 maggio

proclamazione lauree in presenza università insubria busto arsizio molini marzoli

Promuovere la parità di genere dai banchi di scuola per creare le basi di un mondo lavorativo all’insegna dell’inclusione consentendo la crescita professionale di tutti abbattendo ogni tipo di disparità. Questi in sintesi gli obiettivi dell’iniziativa “Parità di genere sul lavoro. Circoli di Mentorship” a cura della dalla Consulta Pari Opportunità e promossa dall’Assessorato alle Politiche educative del Comune di Busto Arsizio.

Per gli studenti sono previsti tre incontri in cui le ragazzi e le ragazze potranno conoscersi confrontarsi e quindi ricevere un valido aiuto per crescere meglio e avere validi strumenti per affermarsi nel mondo lavorativo.

L’appuntamento è presso la Sala Tramogge ai Molini Marzoli Massari nei giorni 18 marzo, 1 aprile e 13 maggio, dalle 10.00 alle 12.00, in cui verranno affrontate, rispettivamente, le tematiche relative alla Comunicazione, alla Ristorazione e allo Sport.

Gli studenti, oltre ad avere l’opportunità di scambiare esperienze e accrescere le proprie consapevolezze, potranno con questa iniziativa anche maturare crediti scolastici.

Per iscriversi compilare il form al link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSck8vFD3rtzWFxTOv4qlVq58-UGxg_duKXFMy9gwM6C45BXVg/viewform

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 11 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.