Parità di genere sul lavoro: il comune di Busto Arsizio avvia i circoli di mentorship
Tre incontri rivolti agli studenti promossi dall’Assessorato alle Politiche educative a cura della Consulta Pari opportunità: 8 marzo, 1 aprile e 13 maggio
Promuovere la parità di genere dai banchi di scuola per creare le basi di un mondo lavorativo all’insegna dell’inclusione consentendo la crescita professionale di tutti abbattendo ogni tipo di disparità. Questi in sintesi gli obiettivi dell’iniziativa “Parità di genere sul lavoro. Circoli di Mentorship” a cura della dalla Consulta Pari Opportunità e promossa dall’Assessorato alle Politiche educative del Comune di Busto Arsizio.
Per gli studenti sono previsti tre incontri in cui le ragazzi e le ragazze potranno conoscersi confrontarsi e quindi ricevere un valido aiuto per crescere meglio e avere validi strumenti per affermarsi nel mondo lavorativo.
L’appuntamento è presso la Sala Tramogge ai Molini Marzoli Massari nei giorni 18 marzo, 1 aprile e 13 maggio, dalle 10.00 alle 12.00, in cui verranno affrontate, rispettivamente, le tematiche relative alla Comunicazione, alla Ristorazione e allo Sport.
Gli studenti, oltre ad avere l’opportunità di scambiare esperienze e accrescere le proprie consapevolezze, potranno con questa iniziativa anche maturare crediti scolastici.
Per iscriversi compilare il form al link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSck8vFD3rtzWFxTOv4qlVq58-UGxg_duKXFMy9gwM6C45BXVg/viewform
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
Felice su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
ClaudioCerfoglia su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
anselmo piazza su Lavori in Viale Belforte, Via Marzorati e Via dei Campigli: a Varese senso unico alternato dal 24 al 30 agosto
Bustocco-71 su Cede la rampa della tangenziale, deviazioni tra Malnate e Varese
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.