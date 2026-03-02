Parte con un rinvio il processo per l’infortunio sul lavoro mortale di Bodio Lomnago
Il fatto provocò la morte di Vasile Atomei. Il processo è stato rinviato per un vizio di notifica: partirà con un nuovo giudice
Si è aperto oggi davanti al Tribunale di Varese il processo con rit ordinario dinanzi al giudice di primo grado per l’infortunio sul lavoro costato la vita a Vasile Atomei, 51 anni, operaio di origine rumena residente a Ternate, morto il 14 dicembre 2021 in un cantiere a Bodio Lomnago.
L’udienza, tuttavia, si è conclusa con un rinvio sine die a causa di un difetto di notifica degli atti nei confronti di tre dei nove imputati. Il giudice ha rimesso il procedimento nelle mani del presidente della sezione penale del Tribunale per la riassegnazione e la nuova calendarizzazione del dibattimento, che si terrà sempre a Varese, atto relativo allo spostamento del magistrato giudicante ad altro ufficio, che avverrà a breve.
Il pubblico ministero aveva chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio per nove dei dieci indagati. Per un decimo imputato – il titolare della ditta fornitrice del cemento – che aveva scelto il rito abbreviato, è già arrivata una condanna a un anno e sei mesi di reclusione.
Davanti al giudice si sono presentati amministratori locali, responsabili del cantiere e delle opere in corso. La tragedia si consumò in via Rogorella (foto), durante i lavori per la realizzazione di un centro sportivo polifunzionale comunale. Una betopompa utilizzata per la stesura del cemento si ribaltò improvvisamente, travolgendo e schiacciando l’operaio, morto sul colpo.
Ora il procedimento dovrà partire con un nuovo giudice e la contestuale fissazione di una data d’udienza.
