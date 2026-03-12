Parte da Varese il tour del Premio Gianni Rodari: primo appuntamento con un seminario per insegnanti

Parte da Varese il percorso che accompagnerà la prima edizione del Varese Premio Gianni Rodari, una manifestazione diffusa sul territorio che nei prossimi mesi porterà incontri, laboratori e momenti di approfondimento dedicati alla figura del celebre autore e pedagogista. Il calendario degli eventi collaterali si aprirà con un seminario di formazione per insegnanti della scuola primaria, in programma sabato 21 marzo dalle 9 alle 13 alla Sala Montanari di via Bersaglieri a Varese.

L’iniziativa è promossa dal Comitato Varese per Rodari e rappresenta la prima tappa di un tour di undici appuntamenti che toccherà diverse località della provincia: oltre a Varese saranno coinvolte Busto Arsizio, Gavirate, Sesto Calende, Luvinate, Somma Lombardo, Malnate, Besozzo e Sangiano, fino all’evento conclusivo previsto il 29 aprile al Cinema Teatro Nuovo di Varese, dove si terrà la premiazione finale.

Il seminario inaugurale sarà dedicato al tema “Teoria e tecniche di Gianni Rodari: creatività, immaginazione e didattica” e offrirà un momento di confronto e sperimentazione rivolto principalmente ai docenti della scuola primaria.

Durante le quattro ore di formazione, guidate dagli esperti del Parco della Fantasia di Omegna, saranno approfonditi alcuni dei principi più noti della “Grammatica della fantasia”, il testo con cui Rodari ha rivoluzionato il modo di pensare la creatività nella scuola. I partecipanti avranno anche la possibilità di sperimentare attività laboratoriali dedicate alle tecniche di invenzione narrativa e alle strategie didattiche pensate per stimolare immaginazione e pensiero divergente.

Il seminario si rivolge sia agli insegnanti che già utilizzano le tecniche rodariane sia a chi desidera rinnovare la propria pratica educativa attraverso strumenti più creativi e inclusivi. L’incontro è comunque aperto a tutti coloro che vogliono approfondire l’approccio pedagogico del grande autore per ragazzi.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il Comitato promotore Varese per Rodari scrivendo a vareseperrodari@gmail.com oppure telefonando al numero 348 4042239.