Parte “Futura”: un progetto per rafforzare le politiche giovanili in provincia di Varese

Lunedì 2 marzo, al Teatro Sociale di Busto Arsizio, ha preso avvio FUTURA – Giovani politiche nel Vares8, con la prima Academy dedicata a operatori e operatrici under 35. Il progetto segna un passaggio strutturale nel lavoro sulle politiche giovanili in provincia di Varese.

Non un insieme di iniziative isolate, ma la costruzione di un’infrastruttura territoriale capace di integrare formazione, accompagnamento metodologico, co-progettazione e sperimentazione.

Con FUTURA la Fondazione Comunitaria del Varesotto consolida il proprio impegno nel sostenere reti solide e competenze diffuse, promuovendo una visione coordinata e di medio periodo delle politiche giovanili.

Il progetto nasce in continuità con il bando “Vivai”, attivato dalla Fondazione a partire dal 2022 nell’ambito della propria missione di sviluppo di strategie e modelli innovativi di coesione sociale. Inserito nella cornice laboratoriale sulle politiche giovanili sviluppata in collaborazione con Codici Cooperativa Sociale, il bando ha sostenuto nel tempo il protagonismo giovanile e l’impegno civico su temi sociali, ambientali e culturali, promuovendo percorsi di partecipazione attiva.

L’esperienza maturata ha evidenziato la necessità di consolidare relazioni e competenze costruite negli anni, superando la frammentazione degli interventi. In questo quadro viene rafforzata la comunità di pratiche sulle politiche giovanili come spazio stabile di confronto tra enti, cooperative, associazioni, amministrazioni pubbliche e realtà informali attive nel campo giovanile, con l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa territoriale capace di accompagnare le nuove generazioni non solo nell’espressione dei bisogni, ma nell’assunzione di responsabilità e nella cura dei luoghi.

Il progetto si sviluppa su un orizzonte temporale di 24 mesi e si articola in quattro azioni integrate:

L’Academy coinvolgerà 10–12 giovani operatori e operatrici under 35 in un percorso formativo dedicato all’analisi dei contesti territoriali, alla progettazione partecipata e al confronto con buone pratiche italiane ed europee, favorendo la costruzione di una comunità professionale condivisa; il Summer Lab sarà un’esperienza residenziale intensiva di co-progettazione che riunirà operatori e giovani attivi nel territorio per immaginare e progettare azioni concrete, consolidando competenze operative e relazioni professionali.

Le sperimentazioni rappresenteranno la fase applicativa del percorso: interventi co- progettati con i giovani, distribuiti sull’intero territorio provinciale e sostenuti da risorse dedicate per favorire autonomia, responsabilità e replicabilità; le Officine FCV costituiranno uno spazio permanente di confronto e governance tra enti del Terzo Settore, istituzioni e soggetti profit, con l’ambizione di generare una visione condivisa e pluriennale delle politiche giovanili, valorizzando le progettualità esistenti e riducendo le frammentazioni.

Il partenariato è guidato da Cooperativa Sociale Totem ONLUS (ente capofila) e coinvolge L’Aquilone Società Cooperativa Sociale Onlus, Coop Lotta, Karakorum Srl Impresa Sociale, La Miniera di Giove, 4Exodus e Codici Cooperativa Sociale, integrando competenze educative, sociali e culturali.

Il pomeriggio di avvio si è concluso con l’incontro “L’immaginazione come metodo”, dialogo con il sociologo Stefano Laffi a partire dal volume “Immagina. Antidoti contro la rassegnazione”, offrendo una riflessione sull’immaginazione come strumento concreto per leggere la realtà, delineare futuri possibili e innovare politiche e pratiche territoriali.

Il presidente della Fondazione Comunitaria del Varesotto, Federico Visconti, è intervenuto sottolineando: «FUTURA è un progetto che lavora nella direzione che la Fondazione ha intrapreso con determinazione: dare risposte rigorose ai bisogni dei giovani e del territorio, coinvolgendo una pluralità di enti del Terzo Settore al fine di potenziare la massa critica degli interventi e interpretando il proprio ruolo di ente filantropico in piena coerenza con i tempi che stiamo vivendo».

FUTURA si inserisce nelle linee strategiche della Fondazione Comunitaria del Varesotto, orientate al rafforzamento delle reti territoriali e alla promozione del protagonismo giovanile come leva di sviluppo comunitario. Il progetto rappresenta il primo passo concreto nell’evoluzione di Vivai: da bando dedicato al sostegno di singole progettualità a programma strutturato della Fondazione sulle politiche giovanili, con l’obiettivo di offrire nel tempo una cornice stabile, coordinata e strategica alle diverse azioni del territorio.