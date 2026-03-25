Partono i lavori per la rotonda di largo Comolli che aprirà il doppio senso di marcia su via Carcano

Come annunciato la primavera porta un nuovo passo avanti per la rivoluzione viabilistica di Biumo e Belforte: anche l’aiuola di largo Comolli, tra le vie Limido, Casula, Carcano e Adamoli, è diventata area di cantiere.

L’obiettivo è cambiare volto all’incrocio inserendo una rotonda che sostituirà l’attuale semaforo. Un lavoro indispensabile a rendere via Carcano a doppio senso.

Si tratta di lavori pubblici interamente in capo a PopHUB architets – il privato responsabile della riqualificazione di Isolato 23 – cui il Comune di Varese ha consegnato le aree di cantiere in autunno.

I lavori riguardano tutta la via Carcano, fino a largo IV Novembre – all’incrocio con viale Belforte, viale dei Mille e via Dalmazia – dove il cantiere ha iniziato a lavorare già il mese scorso, smantellando il verde e sollevando i cordoli dell’aiuola spartitraffico davanti a piaza XXVI maggio.

Sulla via Carcano sarà attivato il doppio senso di marcia funzionale al doppio senso di marcia che sarà inserito anche sulla via Limido (tra viale Belforte e via Casula), entrambi tasselli fondamentali di quella che è stata presentata come la rivoluzione viabilistica nei collegamenti tra Biumo Inferiore, Belforte e il centro città, con notevoli ripercussioni anche per i flussi di traffico di attraversamento, specie verso la Valceresio e i rioni di Valle Olona e San Fermo.

La nuova circolazione stradale sarà attiva non appena saranno completati i due cantieri.

Bisognerà invece attendere per l’ulteriore cambio epocale della viabilità, collegato a quello in corso e destinato a rendere a doppio senso viale Milano, invertendo il senso di marcia della via Adamoli, dalla chiesa della Madonnina in Prato a largo Comolli.

Il cantiere su via Carcano prevede anche la creazione di una pista ciclopedonale da collegare a quella di viale dei Mille e a quella nascente sull’ultimo tratto di viale Belforte, il cui cantiere, chiacchieratissimo, dovrebbe concludersi entro fine marzo.

Solo una volta terminato l’intervento, con l’attivazione del doppio senso di marcia sulle vie Carcano e Ledro, l’introduzione della nuova rotonda in largo Comolli e il nuovo semaforo su largo IV Novembre, sarà possibile valutare il reale impatto della rivoluzione viabilistica di via Carcano.

Intanto i lavori in capo a PopHUB architets per la riqualificazione di Isolato 23, sono iniziati anche nell’area dell’ex falegnameria Fidanza – accanto all’ex capannone Traferri, dove ha già trovato spazio il supermercato Lidl.

Nell’area è entrata in azione una ruspa per il primo movimento terra, funzionale alla creazione di un nuovo edificio residenziale e commerciale.