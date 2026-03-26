Pasqua a Volandia tra piloti delle Frecce Tricolori e “slime party”

Attività per grandi e bambini nel weekend del 4 e 5 aprile, alla presenza dei comandanti piloti Boscolo e Guzzetti che racconteranno la loro esperienza

Volandia si prepara a celebrare la Pasqua con un fine settimana pensato per tutta la famiglia, tra incontri con protagonisti del volo e attività dedicate ai più piccoli. Sabato 4 e domenica 5 aprile il Parco e Museo del Volo di Somma Lombardo propone infatti un programma che unisce passione aeronautica e divertimento, in uno spazio che da sempre è punto di riferimento per grandi e bambini, con oltre 60mila metri quadrati di esposizione e aree gioco indoor e outdoor.

Incontro con i piloti delle Frecce Tricolori

Per gli appassionati di aviazione – e per chi vuole vivere un’esperienza speciale – sono in programma incontri con ex piloti della Pattuglia Acrobatica Nazionale direttamente accanto agli aerei che hanno pilotato, i comandanti Boscolo e Guzzetti. I visitatori potranno avvicinarsi a velivoli iconici come il G91 PAN e l’MB 339 e ascoltare il racconto diretto dei comandanti, tra aneddoti, esperienza e storia del volo acrobatico italiano. Un’occasione rara per entrare nel cuore dell’aviazione, a stretto contatto con chi l’ha vissuta in prima persona.

Laboratori e slime party per i più piccoli

Accanto alle attività per gli adulti, Volandia dedica spazio anche ai bambini con un’iniziativa colorata e creativa: lo “Slime Party”. I più piccoli potranno divertirsi creando e giocando con lo slime in un laboratorio pensato per stimolare manualità e fantasia, inserito in un contesto già ricco di spazi ludici e aree gioco che rendono il museo una meta ideale per le famiglie .

Una gita tra storia del volo e divertimento

L’appuntamento pasquale si inserisce in un’offerta più ampia che rende Volandia una meta perfetta per una giornata fuori porta: tra aerei storici visitabili, simulatori di volo e aree dedicate ai bambini, il museo riesce a coniugare divulgazione e intrattenimento. Durante il weekend sarà quindi possibile alternare la visita alle esposizioni alle attività speciali, vivendo un’esperienza completa tra tecnologia, storia e gioco.