Patti di quartiere, via Sempione diventa più verde: piantate le nuove magnolie
L’intervento, atteso dai residenti dopo la realizzazione dell'autosilo, è frutto dell'accordo tra l'amministrazione e il Consiglio di Quartiere 5. Galimberti: «Risposta puntuale alle esigenze dei cittadini»
Un tocco di rosa e azzurro nel cuore di Varese per ingentilire il grigio del cemento. In via Sempione l’aiuola accanto al nuovo autosilo ha cambiato volto grazie alla piantumazione di nuovi alberi e arbusti. Non si tratta di un intervento isolato, ma di un tassello del mosaico dei Patti di quartiere, lo strumento con cui il Comune di Varese finanzia piccoli ma significativi interventi suggeriti direttamente da chi vive le zone della città.
A spingere per questa soluzione è stato il Consiglio di Quartiere 5 (Brunella – Centro inferiore). «Molti cittadini si erano lamentati del fatto che, nel progetto originale del parcheggio, il verde previsto nei rendering iniziali non fosse stato del tutto realizzato», spiega il coordinatore Guadagnuolo. «I Patti di quartiere servono proprio a questo: noi che giriamo per le strade ci accorgiamo delle piccole necessità e le suggeriamo all’amministrazione. Vedere questo intervento realizzato ci dà grande soddisfazione».
Un concetto ribadito dal consigliere Zappoli, che sottolinea il valore simbolico dell’operazione: «Gli alberi rappresentano perfettamente lo spirito dei consigli di quartiere. Quando si piantano sono piccoli, ma crescendo diventano un grande cambiamento per la città. Si parte dal piccolo, ma con prospettive ampie».
L’intervento non ha solo una funzione estetica, ma si riallaccia alla storia botanica della “Città Giardino”. L’agronomo Cardani ha illustrato le scelte tecniche, pensate come un omaggio allo stile anglo-cinese e giapponese tipico dei parchi romantici varesini: «Abbiamo piantato cinque Magnolia kobus, che stanno fiorendo proprio ora, insieme a Ceratostigma dai fiori azzurri e ortensie rosa. Entro giugno l’aiuola sarà un tappeto di colori che nasconderà la pacciamatura in cippato a chilometri zero».
Presente alla consegna dei lavori anche il sindaco Davide Galimberti, che ha sottolineato l’importanza del metodo di ascolto: «L’autosilo era un’opera attesa da tempo che sta dando risposte importanti alla sosta, ma renderlo più piacevole con queste alberature — la magnolia è ormai un simbolo della nostra rigenerazione urbana — era un impegno preso con i cittadini».
Il sindaco ha però colto l’occasione per lanciare un monito sulle finanze locali: «Le richieste dei quartieri sono tantissime e siamo felici di esaudirle, ma purtroppo registriamo una cronica carenza di risorse a favore degli enti locali. Rinnoviamo l’appello al Governo affinché sostenga maggiormente i Comuni: queste opere sono fondamentali per la qualità della vita delle persone».
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