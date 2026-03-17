Pedaggi, asse inedito tra Galimberti e il “Patto per il Nord”: mozione per la Milano-Meda gratuita
In Consiglio Comunale arriva la proposta contro il pagamento della superstrada. L'endorsement al sindaco: «Sulle cose di buon senso con lui si parla, altri pensano solo alla cassa»
Un’intesa trasversale, che supera gli steccati ideologici in nome del “buon senso” territoriale. Al centro della scena politica varesina finisce la Milano-Meda, la storica arteria lombarda minacciata dall’introduzione di pedaggi che potrebbero pesare come macigni sulle tasche dei pendolari.
A portare la questione sui banchi di Palazzo Estense è stato un fronte che vede il sindaco Davide Galimberti e gli esponenti del Patto per il Nord, Dario Galli, ex senatore e presidente della Provincia di Varese, per anni esponente di spicco della Lega Nord, e il segretario provinciale Gianluca Cenere, insolitamente allineati. La mozione, presentata con l’obiettivo di mantenere la gratuità della strada, punta a impegnare l’amministrazione in una battaglia che travalica i confini cittadini.
«Un salasso da 150 euro al mese»
I promotori dell’iniziativa non usano mezzi termini: portare a pagamento una strada che esiste da settant’anni e che è già stata “strapagata” dai contribuenti è inaccettabile. «Oggi i pedaggi non sono più questione di pochi centesimi – spiegano i sostenitori della mozione – si rischia di pagare tre euro al giorno. Per un lavoratore significa un esborso da 150 euro al mese, una cifra che rischia di superare il costo del carburante. È una scelta fatta solo per fare cassa sulla pelle dei territori settentrionali».
L’elogio a Galimberti e la stoccata alla Lega
A colpire è soprattutto il clima di collaborazione con il primo cittadino del Partito Democratico. «Il PD al nord è fatto di persone capaci che sono cresciute come amministratori locali partendo dal basso – hanno dichiarato gli esponenti del Patto per il Nord – È molto più facile parlare con Galimberti, che è un sindaco bravo e ricettivo, piuttosto che con parlamentari che non hanno mai lavorato o amministrato un giorno».
Il gruppo lancia poi una sfida aperta al centrodestra, e in particolare al Carroccio: «Mi aspetto che tutti votino la mozione, soprattutto la Lega. Sarebbe paradossale se chi è nato protestando contro i caselli, come quello di Gallarate ai tempi di Bossi e Maroni, oggi non votasse contro un nuovo pedaggio dove non c’è mai stato».
Continuità nelle battaglie sui pedaggi
L’iniziativa non è isolata. Il sindaco Galimberti ha ricordato come il Consiglio Comunale si sia già espresso in passato con atti simili, chiedendo la gratuità della Pedemontana e della “tangenzialina” di Lozza. La battaglia per la Milano-Meda si inserisce dunque in un solco già tracciato da Palazzo Estense: difendere la mobilità dei varesini da costi che rischiano di soffocare l’economia locale e il diritto al lavoro.
La palla passa ora all’aula, dove si verificherà se la compattezza istituzionale sul “buon senso” riuscirà a prevalere sulle appartenenze di coalizione.
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