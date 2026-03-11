Pentole in piazza per Gaza: sabato un nuovo presidio di protesta a Varese
Dalle 17 alle 17.15 i partecipanti batteranno simbolicamente pentole vuote per denunciare la crisi umanitaria e invitare a non restare indifferenti di fronte alle sofferenze della popolazione civile
Un quarto d’ora di rumore per richiamare l’attenzione su quanto accade a Gaza. Sabato 14 marzo alle 16.30 è in programma in Varese, in piazza del Garibaldino, un nuovo presidio di protesta promosso da un gruppo di cittadini.
Dalle 17 alle 17.15 i partecipanti batteranno simbolicamente pentole vuote per denunciare la crisi umanitaria e invitare a non restare indifferenti di fronte alle sofferenze della popolazione civile. Gli organizzatori spiegano che il gesto vuole essere un richiamo alla responsabilità collettiva e alla necessità di continuare a “fare rumore” contro le ingiustizie e la guerra.
