“Penuria Padana”: il teatro d’inchiesta di Stefano Liberti a Varese e Cislago

Stefano Liberti porta nel Varesotto il suo monologo in musica dedicato alla crisi climatica e sociale della Pianura Padana

Il giornalista Stefano Liberti porta per la prima volta nel territorio varesino Penuria Padana, un monologo in musica che trasforma un’inchiesta giornalistica in un racconto teatrale. (foto copertina di Francesco Alesi)

Lo spettacolo analizza le fragilità della Pianura Padana, tra alluvioni, crisi climatica e le difficoltà degli agricoltori di Lombardia ed Emilia-Romagna che resistono alle logiche dell’agroindustria.

Le date in programma sono due: venerdì 27 marzo alle 21 al Nuovo di Varese e poi sabato 28 marzo, sempre alle 21, all’Auditorium L’Angolo dell’Arte di Cislago.

Accompagnato dal violoncello di Pasquale Filastò e dalle percussioni di Fabia Salvucci, Liberti propone una narrazione che, secondo gli organizzatori, è «capace di raccontare con forza e sensibilità le trasformazioni ambientali, sociali ed economiche che attraversano la Pianura Padana».

L’ingresso è gratuito con donazione libera, l’iniziativa è promossa dal Distretto di Economia Solidale di Varese e dalla cooperativa Aequos di Uboldo.

(Stefano Liberti)