Per il centro sportivo di Sesto Calende arrivano 380mila euro da Regione Lombardia

Il comune di Sesto Calende ha ottenuto 380.000 euro nell’ambito del bando Impianti Sportivi 2025 di Regione Lombardia: «Un risultato politico concreto e tutt’altro che scontato – commenta una nota dell’amministrazione Comunale – Che porta risorse dirette sul territorio e consente di ridurre il mutuo acceso con il Credito Sportivo, abbattendo sia la quota capitale sia gli interessi».

L’intervento prevede la messa in sicurezza del centro sportivo con l’adeguamento alle normative incendi, sismiche, sull’abbattimento delle barriere architettoniche e CONI, il rifacimento e l’ampliamento degli spogliatoi e un importante intervento di riqualificazione energetica ed impiantistica degli edifici.

«Un progetto moderno e sostenibile, che ha centrato pienamente i criteri del bando regionale anche sul piano ambientale, grazie alla realizzazione di un sistema di raccolta delle acque piovane per l’irrigazione del campo – continua la nota – Si tratta di un risultato ottenuto in un contesto altamente competitivo: 269 progetti presentati e solo 38 finanziati».

Sesto Calende si è classificata 36a in graduatoria: solo due comuni in Provincia di Varese hanno ottenuto il finanziamento del progetto.

«Questo risultato è frutto di un lavoro di squadra – commentano Sindaco e Vicesindaco, che hanno partecipato alla cerimonia di presentazione dei risultati del bando – Un ringraziamento va a Regione Lombardia nella figura del Sottosegretario Federica Picchi per l’opportunità, agli uffici comunali, che hanno lavorato con competenza alla costruzione della candidatura, agli Assessori allo sport che hanno seguito le varie fasi e alle associazioni sportive che vivono quotidianamente il centro, per gli stimoli e gli spunti che hanno contribuito a definire un progetto concreto e aderente alle reali esigenze della città».

Un risultato importante da più punti di vista: grazie alla componente di riqualificazione energetica, consentirà infatti di accedere anche al Conto Termico 3.0, aprendo la possibilità a ulteriori risorse e nuovi investimenti sul centro sportivo e sul territorio cittadino.

“Questa Amministrazione ha scelto di investire con decisione sul centro sportivo comunale – che ne aveva una grande necessità – perché crede che lo sport sia un’infrastruttura sociale fondamentale – commenta Alessandra Malini, assessore allo sport e alle politiche giovanili – Ho ereditato un progetto importante, costruito con visione, che oggi dimostra tutta la sua solidità: non posso che ringraziare chi vi ha lavorato con intelligenza e lungimiranza. Operare in sinergia con le società sportive è il modello più efficace, perché permette di indirizzare le risorse verso interventi capaci di generare ulteriori investimenti. Questo risultato ci conferma la validità del percorso intrapreso. Le opere saranno visibili già nei prossimi mesi, ma i benefici si estenderanno negli anni a venire».