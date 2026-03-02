Per la Giornata della donna Sesto Calende sceglie un monologo di Dario Fo e Franca Rame

Sesto Calende sceglie il teatro civile per celebrare la Giornata internazionale della donna di domenica 8 marzo. L’appuntamento è fissato alle 18 nella sala consiliare del palazzo comunale, dove andrà in scena Una Donna Sola, il celebre testo scritto a quattro mani da Dario Fo e Franca Rame.

L’opera, interpretata e diretta da Silvia Priori, rientra nel calendario ufficiale delle iniziative dedicate al centenario di Dario Fo e promosse dalla Fondazione Fo Rame. La protagonista del monologo è Roberta, una donna confinata tra le mura domestiche che racconta la propria quotidianità attraverso un linguaggio che mescola ironia e sarcasmo.

Si tratta di un lavoro che esplora le ossessioni e le fatiche femminili, offrendo uno sguardo che gli organizzatori definiscono «vibrante e lucido», capace di mantenere intatta la propria forza civile a distanza di decenni dalla prima stesura. La narrazione si sviluppa lungo un binario tragicomico, alternando momenti di divertimento a riflessioni profonde sulla solitudine e sulle dinamiche sociali.

L’ingresso allo spettacolo è gratuito, ma l’organizzazione consiglia la prenotazione per assicurarsi il posto in sala. È possibile rivolgersi alla biblioteca comunale telefonando al numero 0331 928160 oppure scrivendo all’indirizzo email biblio@comune.sesto-calende.va.it.