Sesto Calende
Per la Giornata della donna Sesto Calende sceglie un monologo di Dario Fo e Franca Rame
Domenica 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna del centenario di Dario Fo, il municipio sestese ospita Silvia Priori per l’interpretazione del monologo “Una Donna Sola”
Sesto Calende sceglie il teatro civile per celebrare la Giornata internazionale della donna di domenica 8 marzo. L’appuntamento è fissato alle 18 nella sala consiliare del palazzo comunale, dove andrà in scena Una Donna Sola, il celebre testo scritto a quattro mani da Dario Fo e Franca Rame.
L’opera, interpretata e diretta da Silvia Priori, rientra nel calendario ufficiale delle iniziative dedicate al centenario di Dario Fo e promosse dalla Fondazione Fo Rame. La protagonista del monologo è Roberta, una donna confinata tra le mura domestiche che racconta la propria quotidianità attraverso un linguaggio che mescola ironia e sarcasmo.
Si tratta di un lavoro che esplora le ossessioni e le fatiche femminili, offrendo uno sguardo che gli organizzatori definiscono «vibrante e lucido», capace di mantenere intatta la propria forza civile a distanza di decenni dalla prima stesura. La narrazione si sviluppa lungo un binario tragicomico, alternando momenti di divertimento a riflessioni profonde sulla solitudine e sulle dinamiche sociali.
L’ingresso allo spettacolo è gratuito, ma l’organizzazione consiglia la prenotazione per assicurarsi il posto in sala. È possibile rivolgersi alla biblioteca comunale telefonando al numero 0331 928160 oppure scrivendo all’indirizzo email biblio@comune.sesto-calende.va.it.