Perchè l’Europa non riesce a farsi valere nel contesto internazionale tra veti e interessi nazionali



Nella quarta puntata del podcast “Giù le mani dall’Europa”, condotto da Massimo Gaudina e Vincenzo Salvatore, si analizza la sfida cruciale dell’Unione Europea, la politica estera e di difesa.

Gli esperti evidenziano come l’integrazione economica e monetaria sia ormai consolidata, mentre l’ambito internazionale resti il punto debole a causa della prevalenza degli interessi nazionali e dell’obbligo di unanimità nelle decisioni.

Viene ripercorsa l’evoluzione storica dai Pilastri di Maastricht fino al Trattato di Lisbona, sottolineando la necessità di superare il diritto di veto per rispondere alle attuali crisi globali.

Gli autori osservano che, nonostante i progressi nel coordinamento diplomatico e nella cybersicurezza, l’Europa debba ancora compiere un salto di qualità verso un’autonomia strategica reale. La discussione conclude che la stabilità del continente dipende dalla capacità degli Stati membri di agire come un’entità unitaria anziché come singoli attori frammentati.