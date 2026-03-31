Perdersi per ritrovarsi: a Materia arriva “The Wonder”
Mercoledì 8 aprile alle 21 la proiezione del documentario con sette grandi autrici contemporanee. In sala i registi per il confronto con il pubblico
C’è un momento, raccontano le protagoniste, in cui per capire davvero qualcosa bisogna “perdersi”. È da qui che parte “The Wonder: il giorno in cui ho perduto me stessa”, il documentario di Joshua Wahlen e Alessandro Seidita in programma mercoledì 8 aprile alle 21 a Materia, come anteprima del Festival della Meraviglia 2026 di Laveno Mombello.
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Il film – girato in bianco e nero e costruito come un dialogo a più voci – mette insieme alcune tra le figure più significative della scena culturale italiana: Barbara Alberti, Susanna Tamaro, Chandra Candiani, Roberta Dapunt, Grazia Marchianò, Antonietta Potente e Claudia Fabris. Non interviste classiche, ma riflessioni intime che si intrecciano attorno a una domanda semplice e radicale: cosa significa vivere davvero?
La meraviglia è il punto di partenza e, forse, anche quello di arrivo. Non come emozione fugace, ma come postura: uno sguardo capace di restare aperto, di stupirsi, di riconoscere senso anche nei dettagli più ordinari.
Il documentario attraversa temi profondi – l’ispirazione, il silenzio, la morte, le distrazioni – senza mai irrigidirsi in una struttura accademica. Piuttosto, segue il filo delle esperienze personali, restituendo un racconto corale che invita a rallentare e ad ascoltare.
Alla base c’è anche una scelta precisa: dare spazio al pensiero femminile, alla parola come atto creativo e, insieme, come forma di resistenza e trasformazione. Un filo che attraversa tutte le testimonianze e che contribuisce a definire il tono del film.
La proiezione sarà accompagnata dalla presenza dei registi, che dialogheranno con il pubblico al termine della visione. A moderare l’incontro sarà Giuliana Iannaccaro.
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