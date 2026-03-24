Peste suina: Regione Lombardia ottiene il declassamento delle zone di restrizione

La Commissione europea ha sancito il declassamento delle aree soggette a restrizione per la Peste Suina Africana (PSA) in territorio lombardo. Il provvedimento segue la verifica delle misure di sorveglianza e degli standard di biosicurezza applicati negli allevamenti. Gli assessori Guido Bertolaso (Welfare) e Alessandro Beduschi (Agricoltura) hanno comunicato l’esito del voto comunitario, che ridefinisce la mappa del rischio per le province di Milano, Lodi e Pavia.

Nel territorio della Città Metropolitana di Milano, tutti gli 82 comuni precedentemente inclusi nelle zone di restrizione sono ora considerati zona libera. Anche in provincia di Lodi si registra una variazione dei parametri: 32 comuni passano in zona libera, con l’unica eccezione di San Rocco. Quest’ultimo permane in Zona di Restrizione 1 a causa delle positività riscontrate nel vicino territorio piacentino, situazione che impone il mantenimento di un presidio nell’area di confine.

La provincia di Pavia mantiene una suddivisione più articolata dovuta alla cronologia dell’epidemia. Su 186 comuni coinvolti, 77 vengono riconosciuti come zona libera e 53 passano in Zona di Restrizione 1. La classificazione in Zona di Restrizione 2 resta invece attiva per 56 comuni dell’Oltrepò Pavese, dove il monitoraggio della fauna selvatica richiede ancora un livello avanzato di vigilanza. Il nuovo assetto territoriale entrerà in vigore con la pubblicazione del regolamento europeo nei prossimi giorni.

«L’esito positivo rispetto alla nostra proposta – dichiarano gli assessori Bertolaso e Beduschi – riflette la qualità delle attività di sorveglianza, la capacità di controllo della fauna selvatica, l’innalzamento degli standard di biosicurezza negli allevamenti e un coordinamento territoriale che ha coinvolto in maniera integrata istituzioni, enti scientifici e operatori del settore».

Il declassamento è il risultato dell’attività coordinata tra il Commissario straordinario Giovanni Filippini, il Sub Commissario lombardo Mario Chiari, le Ats, i corpi di Polizia Provinciale e la filiera suinicola. «Questo risultato – ribadiscono gli assessori – è la dimostrazione concreta di quanto un approccio integrato possa incidere sulla gestione di un’emergenza sanitaria complessa. Un sistema che ha operato come un’unica squadra, condividendo informazioni, azioni sul campo e responsabilità».