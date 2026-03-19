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Piccoli pesci crescono: gli studenti della Monteggia alla scoperta dell’incubatoio di Laveno

Visita didattica al Parco del Brugnolo per conoscere il ciclo di vita della trota marmorata. Il progetto, guidato da esperti e volontari, punta a sensibilizzare i giovani sulla tutela delle specie autoctone a rischio estinzione

Generico 16 Mar 2026

Una mattinata “a mollo” nella biodiversità locale per gli alunni della scuola secondaria di primo grado G.B. Monteggia. Venerdì 13 marzo, gli studenti hanno fatto tappa al Parco del Brugnolo per una visita guidata all’incubatoio ittico comunale, struttura d’eccellenza per la salvaguardia delle acque del territorio.

L’iniziativa è stata aperta da una lezione del dottor Fabrizio Merati, idrobiologo, che ha illustrato ai ragazzi le basi dell’acquacoltura. L’attenzione si è concentrata in particolare sull’attività specifica dell’impianto lavenese: la produzione di esemplari giovani di trota marmorata, destinati al ripopolamento di laghi e corsi d’acqua della zona.

Una specie da salvare

La scelta della trota marmorata non è casuale: si tratta infatti dell’unica trota autoctona del nostro territorio. Attualmente è considerata una specie in pericolo di estinzione e, proprio per questo, necessita di interventi mirati di tutela e riproduzione controllata per evitarne la scomparsa definitiva dai nostri bacini idrici.

Dalla teoria alla pratica

Nella seconda parte della mattinata, gli studenti hanno potuto osservare da vicino il funzionamento dell’incubatoio. Guidati dai volontari del Comitato Bandiera Blu a Cerro — che gestiscono la struttura e offrono gratuitamente percorsi di formazione sull’ecologia delle acque interne — i ragazzi hanno scoperto i cicli produttivi della struttura, vedendo con i propri occhi le piccole marmorate ormai pronte per essere immesse in natura.

Generico 16 Mar 2026

L’auspicio degli organizzatori è che questa giornata non resti un caso isolato, ma segni l’inizio di una collaborazione strutturale tra l’istituto Monteggia e le realtà che si occupano della cura del patrimonio idrico lavenese.

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Pubblicato il 19 Marzo 2026
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