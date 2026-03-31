Pioggia di fondi per cinema e teatri: da Regione altri 6 milioni per le sale lombarde

Una boccata d’ossigeno per il mondo dello spettacolo dal vivo e del cinema. Regione Lombardia ha deciso di raddoppiare gli sforzi per la riqualificazione delle sale, stanziando ulteriori 6 milioni di euro che portano la dotazione complessiva del bando a quota 11 milioni.

La decisione, ufficializzata oggi 31 marzo attraverso una delibera di Giunta su proposta dell’assessore alla Cultura Francesca Caruso, permetterà lo scorrimento della graduatoria approvata lo scorso dicembre, andando a finanziare i progetti di micro, piccole e medie imprese rimasti finora in attesa.

Un presidio per il territorio

L’obiettivo dell’intervento è duplice: da un lato ammodernare strutture spesso datate, dall’altro garantire la sopravvivenza di presidi culturali fondamentali, specialmente nelle aree più periferiche o nei piccoli centri della provincia.

«Il settore dello spettacolo rappresenta un elemento strategico per la vitalità dei nostri territori – ha spiegato l’assessore Caruso – non solo dal punto di vista culturale, ma anche sociale ed economico. Le sale e gli spazi per la musica e il teatro sono luoghi di incontro capaci di generare occupazione. Con questo incremento di risorse vogliamo favorire una presenza sempre più capillare e qualificata dell’offerta su tutto il suolo lombardo».

Dalle poltrone al digitale: cosa si finanzia

I fondi, attinti dal Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020, sono destinati a una vasta gamma di realtà: cinema, teatri, auditorium, cineteatri e spazi polivalenti.

Le imprese beneficiarie potranno utilizzare i contributi per interventi di vario tipo:

Adeguamento strutturale: ristrutturazioni e opere edili per migliorare l’accessibilità e la sicurezza delle sale.

Innovazione tecnologica: aggiornamento degli impianti audio-video e delle dotazioni digitali.

Arredi e attrezzature: acquisto e installazione di nuove sedute, macchinari scenici e strumentazioni professionali.

Grazie a questa manovra, la Lombardia punta a consolidare la competitività delle proprie imprese creative, trasformando le sale in spazi moderni, efficienti e pronti a rispondere alle sfide di un mercato dello spettacolo in continua evoluzione.