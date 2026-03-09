Pistola modificata e pronta a sparare: in manette a Varese un pregiudicato fermato dalla Finanza

Un uomo con numerosi precedenti penali è stato arrestato dalla Guardia di Finanza dopo essere stato trovato in possesso di un’arma clandestina modificata e pronta all’uso. L’operazione è stata condotta dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Varese, nell’ambito delle attività di controllo del territorio e del servizio di pubblica utilità 117.

Il fermo è avvenuto durante uno dei controlli effettuati dai finanzieri della Compagnia di Luino, impegnati in un posto di controllo nel territorio comunale di Varese. I militari hanno fermato un’autovettura condotta da un cittadino italiano residente nella provincia di Milano, accertando subito che l’uomo guidava con la patente scaduta.

Gli ulteriori accertamenti hanno fatto emergere diversi precedenti penali a carico del conducente, tra cui associazione a delinquere, porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere e truffa. A quel punto i finanzieri hanno deciso di approfondire il controllo dell’auto.

Durante l’ispezione del veicolo è stata rinvenuta nel bagagliaio una pistola modello 315 calibro 8 millimetri a salve, prodotta dalla “Bruni“, risultata però modificata e trasformata in arma semiautomatica in grado di sparare proiettili veri.

Considerata la natura clandestina dell’arma e la sua potenziale pericolosità, i militari hanno proceduto all’arresto in flagranza del conducente per i reati previsti dalla normativa sulle armi, in particolare dalla legge 110 del 1975, contestando detenzione e porto abusivo di arma, oltre al reato di ricettazione. L’arma è stata immediatamente sequestrata.

L’uomo è stato quindi trasferito presso la Casa Circondariale di Varese, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’operazione, sottolineano le Fiamme Gialle, conferma l’attenzione costante della Guardia di Finanza nel controllo del territorio e nel contrasto a ogni forma di illegalità, con l’obiettivo di rafforzare il presidio di sicurezza e legalità a tutela dei cittadini.