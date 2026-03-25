“Più efficienza e meno emissioni”: Neutalia a Busto Arsizio rinnova l’impianto con il turbo-gruppo

Con l’arrivo del nuovo turbo-gruppo entra nel vivo il piano di ammodernamento dell’impianto di termovalorizzazione di Neutalia, un passaggio chiave per lo sviluppo delle reti di teleriscaldamento sul territorio.

Il macchinario, completo di accessori e sistemi ausiliari, è giunto il 25 marzo 2026 nella piattaforma WTE (Waste to Energy) e rappresenta uno degli interventi più rilevanti nel percorso di riqualificazione energetica dell’impianto.

Un impianto più efficiente e moderno

L’installazione del turbo-gruppo introduce una tecnologia più avanzata, pensata per migliorare le prestazioni complessive dell’impianto. In particolare, consentirà di aumentare l’efficienza elettrica e, allo stesso tempo, valorizzare l’energia termica prodotta.

Il sistema funzionerà in assetto cogenerativo, permettendo di produrre contemporaneamente energia elettrica e calore. Quest’ultimo sarà utilizzato sia per l’autoconsumo sia per l’immissione nella rete, recuperando energia che altrimenti verrebbe dispersa.

Teleriscaldamento per 500 utenze

Uno degli effetti concreti dell’intervento sarà l’alimentazione delle reti di teleriscaldamento gestite dai soci Agesp e Amga. Il servizio raggiungerà circa 500 utenze nei comuni di Busto Arsizio, Legnano e Castellanza.

Un progetto che punta a rafforzare l’autonomia energetica locale e a offrire benefici diretti a cittadini e imprese.

Benefici ambientali e riduzione dei consumi

L’impatto ambientale dell’operazione è significativo. Le stime indicano una riduzione del consumo di gas per il riscaldamento pari a circa 7 milioni di metri cubi all’anno, equivalenti a circa 5.500 tonnellate di petrolio.

Parallelamente, si prevede una diminuzione delle emissioni di anidride carbonica di circa 6.000 tonnellate annue, contribuendo agli obiettivi di sostenibilità.

Le caratteristiche tecniche

Dal punto di vista tecnico, il nuovo turbo-gruppo potrà garantire: una potenza termica fino a 22 MWt destinata al teleriscaldamento e una potenza elettrica fino a 16 MWe

Numeri che confermano la portata dell’investimento e il ruolo strategico dell’impianto nel sistema energetico locale.

Un investimento sul territorio

L’intervento rappresenta un tassello importante nella strategia di Neutalia, che punta su innovazione, sostenibilità e sviluppo energetico.

Un progetto che guarda al futuro e che si traduce in benefici concreti per il territorio, sia in termini ambientali sia di servizi.