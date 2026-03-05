Due automobilisti italiani tra i “pirati della strada” fermati in Canton Ticino: cinque gravi infrazioni tra gennaio e febbraio
Tra gennaio e febbraio 2026 la Polizia cantonale ha intercettato diversi pirati della strada che hanno superato i limiti di velocità sia nei centri abitati sia nei cantieri lungo l'autostrada A2
La Polizia cantonale ha tracciato il bilancio dei primi due mesi del 2026 sul fronte della sicurezza stradale, confermando una tolleranza zero nei confronti dei cosiddetti “pirati della strada”. Tra gennaio e febbraio, i controlli mirati svolti in collaborazione con le polizie comunali hanno portato alla luce diverse gravi infrazioni, con velocità che in alcuni casi hanno superato di oltre il doppio i limiti consentiti.
Sfrecciano a 120 all’ora nei centri abitati
I casi più eclatanti riguardano i centri abitati, dove il limite è fissato a 50 chilometri orari. Il 10 gennaio, a Novazzano, un automobilista svizzero di 45 anni è stato intercettato dalla Polizia comunale di Chiasso mentre viaggiava a 121 chilometri orari in via Torraccia. Un episodio simile si è ripetuto il 4 febbraio a Losone: un neo-automobilista di 18 anni è stato fermato dalla polizia locale mentre sfrecciava a 112 chilometri orari in via Arbigo.
Raffica di infrazioni nel cantiere dell’autostrada A2
Particolare preoccupazione desta il tratto autostradale della A2 tra Lamone e Gentilino, attualmente interessato da importanti lavori di risanamento. Nonostante il limite ridotto a 80 chilometri orari per la sicurezza degli operai, nel solo territorio di Manno sono stati registrati quattro gravi episodi in pochi giorni.
Un 60enne residente in Russia è stato immortalato per due volte dal radar nel giro di 48 ore, toccando punte di 139 e 151 chilometri orari. Pochi giorni dopo, la stessa sorte è toccata a un 29enne italiano residente nei Grigioni (146 chilometri orari) e a un 47enne domiciliato nel canton Zurigo, intercettato a 148 chilometri orari poco prima di mezzanotte.
Patenti ritirate e denunce al Ministero pubblico
Per tutti i conducenti coinvolti è scattata la denuncia al Ministero pubblico per grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale. Oltre alle conseguenze penali, la polizia ha provveduto al ritiro immediato della patente di condurre o all’intimazione del divieto di circolazione sul territorio svizzero.
Le autorità rinnovano l’appello alla prudenza, ricordando che la velocità eccessiva resta una delle principali cause di incidenti gravi. «La sicurezza inizia da ciascuno di noi», sottolinea la Polizia cantonale, invitando al rispetto dei limiti e delle regole di civile convivenza sulla strada.
