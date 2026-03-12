Polizia e Carabinieri con il defibrillatore a bordo: la donazione di “Lampi Blu”

Una rete di soccorso sempre più capillare che viaggia sulle quattro ruote delle forze dell’ordine. Da oggi, le pattuglie impegnate nel controllo del territorio in provincia di Varese avranno una marcia in più per tutelare la vita dei cittadini: la presenza a bordo di un defibrillatore semiautomatico (DAE).

La cerimonia in Prefettura

La consegna ufficiale della prima fornitura è avvenuta giovedì 12 marzo 2026 nella Sala Motta della Prefettura. L’iniziativa è stata promossa dall’Associazione “Lampi Blu”, realtà nata dall’unione tra esponenti delle Forze dell’Ordine e società civile. Alla cerimonia ha preso parte il Prefetto Salvatore Pasquariello, che ha lodato la sinergia tra le istituzioni e il Terzo Settore come modello vincente per la sicurezza collettiva.

I numeri della donazione

Il Presidente dell’associazione, Paolo Macchi, ha formalizzato la consegna di 26 dispositivi, acquistati grazie al contributo di cittadini e imprenditori locali. I DAE sono stati così ripartiti tra i vari comandi: 11 dispositivi alla Polizia di Stato, consegnati al Questore Carlo Mazza; 11 dispositivi all’Arma dei Carabinieri, nelle mani del Colonnello Marco Gagliardo; 4 dispositivi alla Guardia di Finanza, ricevuti dal Generale Giuseppe Coppola.

Obiettivo: soccorso tempestivo

L’integrazione di questi strumenti trasforma ogni pattuglia in un vero e proprio avamposto di primo soccorso. In caso di arresto cardiaco, la rapidità d’intervento è fondamentale: avere agenti e militari dotati di DAE e formati all’uso può fare la differenza tra la vita e la morte in attesa dell’arrivo del personale sanitario.

Il progetto di “Lampi Blu” non si ferma qui. È stata infatti annunciata una seconda fase che vedrà l’estensione della fornitura anche al Comando dei Vigili del Fuoco e ai principali comandi di Polizia Locale della provincia di Varese.