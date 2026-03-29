Porto Valtravaglia, Luino e Germignaga ospitano la mostra “(d)istruzione a Gaza”
La mostra itinerante promossa da Pax Christi invita a riflettere sul diritto all’istruzione nei contesti di guerra attraverso gli scatti di Dahman Eyad
Arriva anche in Alto Verbano la mostra fotografica “(d)istruzione a Gaza”, un percorso visivo che racconta la distruzione del sistema educativo nella Striscia attraverso gli scatti del fotografo palestinese Dahman Eyad. L’esposizione sarà allestita dal 1° al 15 aprile tra Porto Valtravaglia, Luino e Germignaga, coinvolgendo scuole, associazioni e istituzioni del territorio.
Un racconto per immagini
La mostra, promossa da Pax Christi nell’ambito della campagna “Ponti non muri” insieme a Docenti per Gaza e al Movimento di cooperazione educativa, propone una riflessione sul diritto all’istruzione nei contesti di guerra. Le fotografie documentano scuole distrutte e spazi educativi cancellati dai bombardamenti, offrendo uno sguardo diretto sulle conseguenze del conflitto per bambini e ragazzi. Un racconto che va oltre la perdita materiale, mettendo in luce la frattura tra il diritto allo studio e la realtà vissuta nella Striscia.
Le tappe sul territorio
L’esposizione sarà itinerante e toccherà più sedi:
dal 1° al 6 aprile (10-18) nella chiesa di San Rocco a Porto Valtravaglia
dal 7 al 9 aprile alla Biblioteca civica di Luino (secondo gli orari della struttura)
l’11 e 12 aprile (10-18) all’ex colonia elioterapica di Germignaga
dal 13 al 15 aprile al Liceo Sereni di Luino, con apertura riservata agli studenti
Un’iniziativa condivisa
La mostra è realizzata grazie alla collaborazione tra ACR Azione Cattolica dei Ragazzi, le parrocchie della Valtravaglia, il Tavolo per la pace dell’Alto Verbano, il Liceo Sereni e i Comuni di Germignaga, Luino e Porto Valtravaglia. In ogni sede saranno disponibili materiali di approfondimento, tra libri e articoli, per accompagnare i visitatori in un percorso di conoscenza e riflessione.
Sostegno concreto
L’iniziativa sostiene anche il progetto “Scuola Tenda” a Gaza, promosso da Fonti di Pace ODV, che offre supporto educativo a bambini e adolescenti nei campi profughi. Durante la mostra sarà possibile contribuire con offerte libere al progetto, nato per garantire un primo accesso all’istruzione o per permettere agli studenti di continuare il proprio percorso formativo.
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