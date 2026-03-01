Possaccio stravince nel campionato a squadre femminile

Questa volta a Possaccio si lascia lo spazio al Campionato a squadre femminile, si decide che il genere della nostra italica grammatica, per quanto concerne sostantivi e aggettivi, debba prevedere solo il femminile, così il bocciodromo non si tinge di rosa – manca ancora una settimana alla celebrazione dello 8 marzo, giornata della donna – ma è come lo fosse, visto l’andamento dell’incontro con Bolzano che, fatte salve alcune incertezze nel primo incontro individuale di Sefora Corti, ha visto uno schiacciante predominio delle atlete locali.

Pubblico meno numeroso di quando scendono in campo i rappresentanti del massimo campionato, tuttavia abbastanza partecipe e altrettanto rumoroso, tanto da costringere più volte a invocare il silenzio per non distogliere dalla concentrazione le attrici della manifestazione. Regolamento diverso rispetto al campionato di serie. Non esiste il tiro di precisione e la terna; l’incontro è sempre a otto set, ciascuno dei quali si consegue al raggiungimento degli otto punti, quindi gli incontri prevedono due individuali e sei confronti a coppia.

Bolzano si presenta con una compagine costituita per la gran parte da giovanissime. La coppia che fronteggia Natalia Combi e Barbara Guzzetti si trova subito in profondo disagio: la Natalia accosta in modo difficile da contrastare con percentuali notevoli e, quando le altoatesine riescono a strappare il punto, ci pensa Barbara con la sua implacabile e potente bocciata a sistemare la faccenda senza nulla concedere. La morale non ha bisogno di essere ulteriormente delucidata: doppio 8-0 e duplice vantaggio per le locali. L’individuale, invece, crea parecchi problemi a Sefora Corti che si trova la bolzanina Lombardo insidiosa negli accosti e, dovendo bocciare, inizialmente non ne indovina una: i suoi errori la costringono a giocare sovente con una/due bocce in meno e l’avversaria si porta in vantaggio per 4-3.

Poi la Lombardo viene sostituita dalla Paruta (!?), ma l’andamento del set non muta sostanzialmente e Bolzano mantiene il vantaggio. Tutto finito? Mai dire mai – come affermava la canzone di Peyote nel film di James Bond interpretato da Sean Connery –. La Sefora, in quella che sarebbe stata la penultima mano, centra la prima bocciata e nella successiva, a fronte di alcune bocce non proprio irresistibili della Paruta, azzecca la bocciata sul pallino: et voilà quattro punti e set conquistato. Il set successivo continua sulla medesima falsariga assunta dalla contesa, la Corti tiene sotto controllo il punteggio e se lo aggiudica: si gira sul 4-0. 2 Le successive coppie confermano l’indirizzo, il duo Ara/Guazzoni domina per 8-0, mentre Combi/Guzzetti, seppure in modo meno perentorio, conducono in porto il loro set. E sui campi verbanesi si comincia a percepire il profumo di mimosa.

Galleria fotografica Bocce femminile: Possaccio domina Bolzano 4 di 7

PILLOLE DI BOCCE

21 febbraio 2026 – Campionato Italiano Squadre Serie A – Dodicesima giornata

Montesanto (MC) – Kennedy (NA) 6-2

Flaminio (RM) – Mosciano (TE) 7-1

Sammartinese (RE) – Possaccio (VCO) 6-2

Montegrillo (PG) – Brescia (BS) 6-2

Caccialanza (MI) – Vigasio (VR) 4-4

Classifica – Montegrillo (PG) 32 – Caccialanza (MI) 23 – Sammartinese (RE) 22 – Vigasio (VR)

21 – Flaminio (RM) 16 – Kennedy (NA) 14 – Mosciano (TE) , Montesanto (MC) 13 – Brescia (BS)

7 – Possaccio (VCO) 5.

28 febbraio 2026 – Campionato Italiano Squadre Femminile – Seconda giornata

Possaccio (VCO) – Bolzano (BZ) 8-0

02 Marzo 2026 – Ternatese – Prosegue individuale serale regionale ABCD

02 Marzo 2026 – Bottinelli/Vergiatese