Potente o commovente, la fotografia racconta il mondo al Festival Fotografico Europeo
Nel weekend dal 13 al 15 marzo sono già aperte diverse mostre, due le inaugurazioni. Un viaggio tra "geografie umane" che porta dalla Valsesia al Kurdistan, dal Mar Nero al Baltico, dall'Inghilterra all'India
Nel fine settimana le mostre del Festival Fotografico Europeo tra Legnano e Busto Arsizio
Il fine settimana dal 13 al 15 marzo è un buon momento per visitare alcune delle mostre del Festival Fotografico Europeo, la rassegna dedicata alla fotografia d’autore che fino al 26 aprile porta esposizioni diffuse tra Alto Milanese e Varesotto. L’edizione 2026 è dedicata al tema “Geografie umane”, un racconto dei luoghi attraverso le persone che li abitano, li attraversano e li custodiscono, con oltre quaranta mostre distribuite in diversi comuni del territorio.
Tra le tappe principali del festival c’è Legnano, dove le esposizioni sono diffuse tra più sedi cittadine. A Palazzo Leone da Perego sono visitabili diverse mostre dedicate alla fotografia contemporanea e di reportage: tra queste il lavoro di Monika Bulaj, premio alla carriera 2026, con il progetto The Borderlands of Europe (sostenuto da Fujifilm), che riprende la lunga ricerca della fotografa polacca sul sacro e le minoranze. La mostra attraversa l’Europa orientale, tra Baltico e Mar Nero, dove gli Stati non coincidono con i popoli e in cui si compone un mosaico di minoranze religiose, popoli nomadi e gruppi marginalizzati che abitano territori di frontiera, ritratti con potenza comovente.
Tra le altre mostre aperte quella di Emanuele Carpenzano con il reportage indiano Namaste, e le immagini di Murat Yazar dedicate al Kurdistan e quelle di Emil Gataullin sui villaggi rurali russi.
Sempre a Legnano, alle Gallerie Cantoni, si può visitare la mostra Islanda, il respiro della terra di Elisabetta Rosso, mentre nel cortile del Castello Visconteo aprirà questo weekend l’esposizione di Virgilio Carnisio, che racconta la vita e i paesaggi della montagna valsesiana negli anni Settanta, orizzonte molto più vicino a noi ma che potrebbe persino offrire interessanti risonanze con gli universi rurali più lontani.
Il festival coinvolge anche Busto Arsizio, dove il percorso espositivo si sviluppa in più luoghi tra musei e spazi culturali. A Palazzo Marliani Cicogna sono in mostra, tra gli altri, il celebre fotografo britannico Martin Parr con British Moments e la fotografa Maréva Druilhe con il progetto Lunatation, insieme a una collettiva dedicata ai giovani autori. Al Museo del Tessile apre invece proprio questo weekend, sabato alle 17, Trame di eleganza nella moda d’epoca.
A Cairate inaugura domenica (ore 16) la mostra di Diego Valceschini e Mario Vidor Vette. Dialoghi di luce tra uomo e ambiente.
Tutte le mostre del Festival Fotografico Europeo 2026
LEGNANO
Palazzo Leone da Perego
Via Gilardelli, 10
Orari visita: sabato, domenica e festivi 10.00-12.30 / 15.00-19.00
5 aprile chiuso – lunedì 6 aprile aperto. Visite guidate gratuite su prenotazione.
8 marzo – 26 aprile
-
Monika Bulaj (Premio alla carriera 2026 – The Borderlands of Europe)
-
Khashayar Javanmardi – Caspian: a southern reflection
-
Murat Yazar – Shadows of Kurdistan / Ombre del Kurdistan
-
Emanuele Carpenzano – Namaste. Reportage dall’India
-
In God’s Country – La fede dell’Africa immortalata dai grandi reporter
-
Antonella Monzoni – Madame, la pronipote di Joseph Nicéphore Niépce
-
Emil Gataullin – Mosca e i villaggi rurali russi
Spazio Cantoni – Esselunga
Galleria Cantoni 2/4
Orari: da lunedì a domenica 8.00-20.00 – ingresso libero
14 marzo – 26 aprile
-
Elisabetta Rosso – Islanda, il respiro della terra
Cortile Castello Visconteo
Piazza della Concordia, 1
Orari visita: sabato, domenica e festivi 10.00-12.30 / 15.00-19.00 – ingresso libero
14 marzo – 26 aprile
-
Virgilio Carnisio – Dove la terra ha un volto
Vita e paesaggi della montagna valsesiana, anni ’70
Aeroporto Milano-Malpensa
Photo Square – Terminal 1 – visita libera
9 aprile – 31 maggio
-
Gabriele Maria Pagnini – Ritratti di un’epoca 1970-2000
BUSTO ARSIZIO
Palazzo Marliani Cicogna
Piazza Vittorio Emanuele II
Orari visita: giovedì 14.30-18.00, venerdì 9.30-13.00, sabato e domenica 9.30-13.00 / 15.00-18.30
Ingresso libero – 5 aprile chiuso
8 marzo – 26 aprile
-
Martin Parr – British Moments
-
Maréva Druilhe – Lunatation – Inside obscura portfolio
-
Collettiva – Seeds & Fruits
(Progetto degli studenti del 4° anno IIS G. Falcone di Gallarate)
Ex Carcere
Via Mons. Paolo Borroni
Orari visita: venerdì 9.30-13.00 e 14.30-18.00 / sabato e domenica 9.30-13.00 e 15.00-18.30
Ingresso libero – 5 aprile chiuso
26 marzo – 26 aprile
-
Siria, cosa resta di Palmira
Viaggio nella storia ferita di un territorio di guerra
Reportage di Giorgio Bianchi
Museo del Tessile
Via Galvani – Sala Ricamo (ingresso da via Galvani)
Orari visita: venerdì 14.30-18.00, sabato e domenica 15.00-18.30
Ingresso libero – 5 aprile chiuso
14 marzo – 26 aprile
-
Trame di eleganza nella moda d’epoca
Fotografie dei primi del ’900
Spazio Immagine – Spazio Arte Farioli
Via Silvio Pellico, 15
Orari visita: sabato e domenica 15.00-18.30 – ingresso libero
11 – 26 aprile
-
Matteo Engolli – Bodies
Galleria Boragno
Via Milano, 4
Orari visita: venerdì 15.00-18.30 / sabato e domenica 10.00-13.00 e 15.00-18.30
Ingresso libero
7 – 15 marzo
-
Marco Martelli – Dietro lo sguardo – Ritratti
28 – 29 marzo
-
Lorenzo Scoglio – Incontri
A&A – Albè & Associati Studio Legale
Via Cellini, 2
Orari visita: domenica 10.00-18.00 – ingresso libero
Da lunedì a venerdì su appuntamento
9 – 26 aprile
-
Prospettiva – Premio di fotografia contemporanea
Altitudini – Mostra e premiazione
Esposizione delle opere dei vincitori della prima edizione
Mostra fotografica
11 – 19 aprile
-
Luca Bonaccini – Insomnia brasiliensis
Orari visita: venerdì 15.00-18.30, sabato e domenica 10.00-13.00 / 15.00-18.30 – ingresso libero
CASTELLANZA
Villa Pomini
Via Don Luigi Testori, 14
Orari visita: sabato 15.00-18.30 – domenica 10.00-12.00 e 15.00-18.30
Ingresso libero – 5 aprile chiuso – lunedì 6 aprile 10.00-12.00 / 15.00-18.30
8 marzo – 19 aprile
-
Francesco Cito – L’archivio svelato. Scatti inediti di un fotoreporter
-
Fotografe iraniane in dialogo – Sguardi plurali
-
Paolo Patruno – Birth is a dream
-
Emanuele Lo Cascio – Periferia illimitata
-
Emanuela Colombo – C’era una volta… il Nagorno Karabakh
OLGIATE OLONA
Chiesa dei Santi Innocenti
Via L. Greppi
Orari visita: sabato 15.00-18.30 – domenica 10.00-12.30 / 15.00-18.30
Ingresso libero – 5 aprile chiuso
29 marzo – 19 aprile
-
Armando Fettolini – Mirko Ceriotti
Dove la terra incontra il paesaggio
Geografie d’acqua e di paesaggi vallivi del Varesotto
CAIRATE
Monastero di Santa Maria Assunta
Piazza Giardino delle Badesse – Cairate (VA)
Orari visita: sabato e domenica 15.00-18.00
Ingresso libero – 5 aprile chiuso
15 marzo – 19 aprile
-
Diego Valceschini – Mario Vidor
Vette. Dialoghi di luce tra uomo e ambiente
