Potente o commovente, la fotografia racconta il mondo al Festival Fotografico Europeo

Nel fine settimana le mostre del Festival Fotografico Europeo tra Legnano e Busto Arsizio

Il fine settimana dal 13 al 15 marzo è un buon momento per visitare alcune delle mostre del Festival Fotografico Europeo, la rassegna dedicata alla fotografia d’autore che fino al 26 aprile porta esposizioni diffuse tra Alto Milanese e Varesotto. L’edizione 2026 è dedicata al tema “Geografie umane”, un racconto dei luoghi attraverso le persone che li abitano, li attraversano e li custodiscono, con oltre quaranta mostre distribuite in diversi comuni del territorio.

Tra le tappe principali del festival c’è Legnano, dove le esposizioni sono diffuse tra più sedi cittadine. A Palazzo Leone da Perego sono visitabili diverse mostre dedicate alla fotografia contemporanea e di reportage: tra queste il lavoro di Monika Bulaj, premio alla carriera 2026, con il progetto The Borderlands of Europe (sostenuto da Fujifilm), che riprende la lunga ricerca della fotografa polacca sul sacro e le minoranze. La mostra attraversa l’Europa orientale, tra Baltico e Mar Nero, dove gli Stati non coincidono con i popoli e in cui si compone un mosaico di minoranze religiose, popoli nomadi e gruppi marginalizzati che abitano territori di frontiera, ritratti con potenza comovente.

Tra le altre mostre aperte quella di Emanuele Carpenzano con il reportage indiano Namaste, e le immagini di Murat Yazar dedicate al Kurdistan e quelle di Emil Gataullin sui villaggi rurali russi.

Sempre a Legnano, alle Gallerie Cantoni, si può visitare la mostra Islanda, il respiro della terra di Elisabetta Rosso, mentre nel cortile del Castello Visconteo aprirà questo weekend l’esposizione di Virgilio Carnisio, che racconta la vita e i paesaggi della montagna valsesiana negli anni Settanta, orizzonte molto più vicino a noi ma che potrebbe persino offrire interessanti risonanze con gli universi rurali più lontani.

Il festival coinvolge anche Busto Arsizio, dove il percorso espositivo si sviluppa in più luoghi tra musei e spazi culturali. A Palazzo Marliani Cicogna sono in mostra, tra gli altri, il celebre fotografo britannico Martin Parr con British Moments e la fotografa Maréva Druilhe con il progetto Lunatation, insieme a una collettiva dedicata ai giovani autori. Al Museo del Tessile apre invece proprio questo weekend, sabato alle 17, Trame di eleganza nella moda d’epoca.

A Cairate inaugura domenica (ore 16) la mostra di Diego Valceschini e Mario Vidor Vette. Dialoghi di luce tra uomo e ambiente.

Tutte le mostre del Festival Fotografico Europeo 2026

LEGNANO

Palazzo Leone da Perego

Via Gilardelli, 10

Orari visita: sabato, domenica e festivi 10.00-12.30 / 15.00-19.00

5 aprile chiuso – lunedì 6 aprile aperto. Visite guidate gratuite su prenotazione.

8 marzo – 26 aprile

Monika Bulaj (Premio alla carriera 2026 – The Borderlands of Europe)

Khashayar Javanmardi – Caspian: a southern reflection

Murat Yazar – Shadows of Kurdistan / Ombre del Kurdistan

Emanuele Carpenzano – Namaste. Reportage dall’India

In God’s Country – La fede dell’Africa immortalata dai grandi reporter

Antonella Monzoni – Madame, la pronipote di Joseph Nicéphore Niépce

Emil Gataullin – Mosca e i villaggi rurali russi

Spazio Cantoni – Esselunga

Galleria Cantoni 2/4

Orari: da lunedì a domenica 8.00-20.00 – ingresso libero

14 marzo – 26 aprile

Elisabetta Rosso – Islanda, il respiro della terra

Cortile Castello Visconteo

Piazza della Concordia, 1

Orari visita: sabato, domenica e festivi 10.00-12.30 / 15.00-19.00 – ingresso libero

14 marzo – 26 aprile

Virgilio Carnisio – Dove la terra ha un volto

Vita e paesaggi della montagna valsesiana, anni ’70

Aeroporto Milano-Malpensa

Photo Square – Terminal 1 – visita libera

9 aprile – 31 maggio

Gabriele Maria Pagnini – Ritratti di un’epoca 1970-2000

BUSTO ARSIZIO

Palazzo Marliani Cicogna

Piazza Vittorio Emanuele II

Orari visita: giovedì 14.30-18.00, venerdì 9.30-13.00, sabato e domenica 9.30-13.00 / 15.00-18.30

Ingresso libero – 5 aprile chiuso

8 marzo – 26 aprile

Martin Parr – British Moments

Maréva Druilhe – Lunatation – Inside obscura portfolio

Collettiva – Seeds & Fruits

(Progetto degli studenti del 4° anno IIS G. Falcone di Gallarate)

Ex Carcere

Via Mons. Paolo Borroni

Orari visita: venerdì 9.30-13.00 e 14.30-18.00 / sabato e domenica 9.30-13.00 e 15.00-18.30

Ingresso libero – 5 aprile chiuso

26 marzo – 26 aprile

Siria, cosa resta di Palmira

Viaggio nella storia ferita di un territorio di guerra

Reportage di Giorgio Bianchi

Museo del Tessile

Via Galvani – Sala Ricamo (ingresso da via Galvani)

Orari visita: venerdì 14.30-18.00, sabato e domenica 15.00-18.30

Ingresso libero – 5 aprile chiuso

14 marzo – 26 aprile

Trame di eleganza nella moda d’epoca

Fotografie dei primi del ’900

Spazio Immagine – Spazio Arte Farioli

Via Silvio Pellico, 15

Orari visita: sabato e domenica 15.00-18.30 – ingresso libero

11 – 26 aprile

Matteo Engolli – Bodies

Galleria Boragno

Via Milano, 4

Orari visita: venerdì 15.00-18.30 / sabato e domenica 10.00-13.00 e 15.00-18.30

Ingresso libero

7 – 15 marzo

Marco Martelli – Dietro lo sguardo – Ritratti

28 – 29 marzo

Lorenzo Scoglio – Incontri

A&A – Albè & Associati Studio Legale

Via Cellini, 2

Orari visita: domenica 10.00-18.00 – ingresso libero

Da lunedì a venerdì su appuntamento

9 – 26 aprile

Prospettiva – Premio di fotografia contemporanea

Altitudini – Mostra e premiazione

Esposizione delle opere dei vincitori della prima edizione

Mostra fotografica

11 – 19 aprile

Luca Bonaccini – Insomnia brasiliensis

Orari visita: venerdì 15.00-18.30, sabato e domenica 10.00-13.00 / 15.00-18.30 – ingresso libero

CASTELLANZA

Villa Pomini

Via Don Luigi Testori, 14

Orari visita: sabato 15.00-18.30 – domenica 10.00-12.00 e 15.00-18.30

Ingresso libero – 5 aprile chiuso – lunedì 6 aprile 10.00-12.00 / 15.00-18.30

8 marzo – 19 aprile

Francesco Cito – L’archivio svelato. Scatti inediti di un fotoreporter

Fotografe iraniane in dialogo – Sguardi plurali

Paolo Patruno – Birth is a dream

Emanuele Lo Cascio – Periferia illimitata

Emanuela Colombo – C’era una volta… il Nagorno Karabakh

OLGIATE OLONA

Chiesa dei Santi Innocenti

Via L. Greppi

Orari visita: sabato 15.00-18.30 – domenica 10.00-12.30 / 15.00-18.30

Ingresso libero – 5 aprile chiuso

29 marzo – 19 aprile

Armando Fettolini – Mirko Ceriotti

Dove la terra incontra il paesaggio

Geografie d’acqua e di paesaggi vallivi del Varesotto

CAIRATE

Monastero di Santa Maria Assunta

Piazza Giardino delle Badesse – Cairate (VA)

Orari visita: sabato e domenica 15.00-18.00

Ingresso libero – 5 aprile chiuso

15 marzo – 19 aprile