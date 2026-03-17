Povertà e impegno dei laici: incontro a Masnago con don Eros Monti

Si terrà lunedì 23 marzo alle ore 21, nella cripta della chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Masnago, a Varese, l’incontro dal titolo “Dalla ‘Dilexi Te’ al Discorso di Sant’Ambrogio”, organizzato dall’associazione Popolari Varesini.

Relatore della serata sarà don Eros Monti, parroco e arciprete della parrocchia di Santa Maria del Monte al Sacro Monte. L’iniziativa apre un ciclo di appuntamenti dedicati al tema “La Chiesa che parla di povertà e interroga noi laici”, con l’obiettivo di stimolare il confronto su questioni sociali e culturali di attualità.

Al centro della riflessione la povertà, letta alla luce dell’esortazione apostolica “Dilexi te” di Papa Leone XIV e degli spunti offerti dal discorso alla città di Milano dell’arcivescovo Mario Delpini. L’associazione punta così a rilanciare il proprio ruolo nel dibattito pubblico, promuovendo analisi e proposte concrete per una società in trasformazione.

L’Associazione “Popolari Varesini”, dopo il rinnovo delle cariche sociali del Settembre 2025, vuole farsi carico proprio di questo compito, che è tipico di una Associazione culturale che ha un profondo legame con la realtà politica del territorio. Fare cioè l’analisi di un problema, ma sforzandosi di trovare soluzioni da offrire a una società sempre più disorientata e senza punti di riferimento. Per fare questo, i Popolari hanno messo a punto un sito internet (https://www.associazionepopolarivaresini.it) che si sta arricchendo di una serie di contributi sui temi che via via si andranno a esaminare e a dibattere pubblicamente.

Per riuscire a essere sempre più vicino a chi è interessato a questa proposta, è stato creato anche un Canale Whats App (Associazione Popolari Varesini). Chiunque lo volesse, può iscriversi a questi strumenti per restare in contatto con questa vivace realtà che vuole essere sempre più protagonista sui grandi temi di interesse della Comunità. «Essere Popolari oggi significa farsi carico dell’eredità storica di un grande movimento politico che, in due fasi della nostra Storia recente, sono stati punti di riferimento per il mondo cattolico e riformista», dice il Presidente della Fondazione Popolari Varesini Fabio Passera.

«Nessuna nostalgia del passato, ma piuttosto la consapevolezza che essere oggi cattolici impegnati nel quotidiano di ognuno di noi, significa avere ben presente l’insegnamento della Dottrina sociale della Chiesa».