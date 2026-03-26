Prende il via in Toscana la rincorsa tricolore: Crugnola sogna di riportare la Lancia sul trono

Prende il via dalla Toscana con il Rally il Ciocco il CIAR Sparco 2026, il principale campionato italiano di rally che ormai da molte stagioni ha tra i principali protagonisti (se non il principale) un varesino: Andrea Crugnola. Il pilota di Calcinate del Pesce – che ora vive in Valsesia – ha all’attivo quattro titoli nazionali assoluti vinti nel 2020, 2022, 2023, 2024 ma – appunto – non ha lo scudetto cucito sulla tuta perché nella passata stagione fu secondo alle spalle di Giandomenico Basso.

Andrea però quest’anno andrà alla ricerca del pokerissimo con un obiettivo ulteriore: riportare sul trono nazionale la Lancia, casa che ha fatto la storia di questa disciplina e che si è riaffacciata sulle strade del rally con la nuova Ypsilon Rally2. Proprio Crugnola ha dato, nel recente Rally dei Laghi, il primo successo (a livello mondiale) di questo nuovo corso e ora proverà a dare a Lancia il 25° titolo tricolore, a 33 anni dal precedente (1993: Pianezzola-Roggia su Delta HF integrale).

La nuova vettura (dopo molti anni in Citroen) non è la sola novità stagionale per il campione varesino: in inverno si è interrotta la collaborazione con il navigatore Pietro Ometto (con il quale ha vinto tutti i quattro titoli) e si è aperta quella con il piemontese Luca Beltrame, già co-pilota di Mauro Miele in occasione del successo nel Mondiale Master 2022. Restano invece invariate la scuderia (EASI), il team F.P.F. (di fatto semi-ufficiale) e la gommatura Pirelli che accompagna ininterrottamente Andrea dal 2017.

Crugnola è stato il principale sviluppatore della nuova Ypsilon e sulle strade di casa del Rally dei Laghi ha già mostrato un potenziale molto alto che andrà confermato – insieme all’affidabilità – fin dalle prove speciali del Ciocco. Tra gli avversari del varesino non c’è il campione in carica Basso (che dovrebbe disputare solo alcune gare tricolori) ma ci sono altri piloti di primo piano supportati da vetture che vogliono mettere il bastone tra le ruote alla attesissima Lancia.

Toyota ha affidato una GR Yaris ufficiale a Simone Campedelli e Tania Canton e una seconda vettura privata a Fabio Andolfi e Marco Menchini mentre Skoda avrà come sempre al via diverse vetture con equipaggi di rilievo: Daprà-Guglielmetti (che gareggiano anche nel mondiale), Nucita-Pollet e gli sloveni Avbelj-Andrejka sono probabilmente i principali. Tra le case c’è quindi Hyundai con la i20 di Ferrarotti-Grimaldi mentre una Citroen, senza più Crugnola (che è comunque rimasto in casa Stellantis…) sarà nelle mani del finlandese Heikki Kovalainen che per diversi anni ha gareggiato in Formula Uno e che ha vinto il GP di Ungheria nel 2008 con la McLaren. Kovalainen come i connazionali Joona e Kohrola è iscritto al CIAR e concorre a tutti gli effetti per il campionato come pure il francese Boulenc.

La 49a edizione del Ciocco scatterà da Lucca sabato 28 e prevede in tutto 13 prove speciali distribuite su due giornate di gara (5 sabato e 8 domenica) per un totale di poco più di 140 chilometri di tratti cronometrati. Arrivo domenica alle 16 a Castelnuovo Garfagnana. La power stage, che assegna punti per la classifica assoluta del campionato indipendentemente dai risultati della gara, è posizionata alla fine, come PS13 sperando che il maltempo non sia troppo impattante: alla vigilia infatti la strada è innevata.