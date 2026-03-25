Prevenire l’ictus si può: a Varese i consigli del dottor Alfredo Goddi

Torna l’appuntamento con la salute sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Venerdì 27 marzo 2026, alle ore 11.10, la trasmissione “Medicina” approfondirà un tema di vitale importanza: il legame tra le patologie della carotide e il rischio di ictus. Ospite della puntata sarà il dottor Alfredo Goddi, coordinatore del centro medico SME (Diagnostica per Immagini) di via Pirandello a Varese, che spiegherà come una prevenzione mirata possa fare la differenza.

Prevenzione precoce contro l’ictus

Il titolo della sessione, “Carotide e ictus: come una prevenzione precoce e personalizzata può anticipare l’emergenza”, mette al centro la capacità della diagnostica moderna di individuare i segnali di pericolo prima che si trasformino in eventi acuti. Durante l’intervista, condotta da Giorgio Dini e Luigi Rusconi, verranno analizzati i fattori di rischio e l’importanza di screening regolari per monitorare lo stato di salute delle arterie che portano il sangue al cervello.

L’importanza della diagnostica per immagini

Il contributo del dottor Goddi sarà fondamentale per comprendere le tecnologie oggi a disposizione dei cittadini varesini. Il centro SME di via Pirandello rappresenta infatti un punto di riferimento per la diagnostica per immagini sul territorio, offrendo strumenti che permettono di mappare con precisione lo stato dei vasi sanguigni e di intervenire con terapie o cambiamenti nello stile di vita prima che la situazione diventi critica.

Come seguire la trasmissione

Il dibattito non si limiterà agli aspetti puramente tecnici, ma cercherà di offrire consigli pratici per una prevenzione “personalizzata”, ovvero ritagliata sulle caratteristiche specifiche di ogni paziente. Un approccio che Radio Missione Francescana continua a promuovere per informare correttamente la popolazione su temi medici complessi ma fondamentali per il benessere quotidiano.