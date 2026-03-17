Prevenzione e consapevolezza: Yamamay rinnova il suo impegno per la salute delle donne

Prendersi cura della propria salute è un gesto di responsabilità, ma anche un atto di attenzione verso sé stesse e verso chi ci sta accanto. È con questo spirito che Yamamay continua a promuovere iniziative concrete dedicate al benessere delle proprie collaboratrici.

Anche quest’anno, grazie alla collaborazione con Diana ODV Luisa Romano e LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – Sezione Varesina, delegazione di Busto Arsizio – sono state organizzate visite di prevenzione del tumore al seno rivolte al personale femminile della sede. Un’iniziativa che si inserisce in un percorso di sensibilizzazione avviato nel 2015 e che, anno dopo anno, continua a rafforzare la cultura della prevenzione all’interno dell’azienda.

La presenza dei medici e dei volontari LILT ha reso possibile lo svolgimento delle visite direttamente in azienda, trasformando la prevenzione in un gesto concreto, accessibile e vicino alle persone. In questa edizione sono state effettuate 82 visite, grazie anche al prezioso contributo del Pier Franco Anselmi, a cui va un sentito ringraziamento per la professionalità, la disponibilità e l’attenzione dedicate.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio contesto della Giornata LILT, occasione che ha stimolato una riflessione più ampia: la cura non riguarda soltanto la salute fisica, ma anche l’ambiente in cui si lavora. Un’azienda che vuole dirsi sostenibile deve necessariamente confrontarsi con il rispetto delle persone, la trasparenza e la solidarietà, in particolare tra donne.

Anche quando il cambiamento non è immediato, resta fondamentale difendere e promuovere i valori in cui si crede. È proprio da questa consapevolezza che nasce la forza autentica di una comunità di lavoro: una forza fatta di attenzione, responsabilità e impegno condiviso.